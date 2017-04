Palomo Linares saldó su deuda de 52.000 euros con Marina Danko 20 días antes de morir

Sebastián Palomo Linares se habría ido al otro mundo limpio de deudas (al menos económicas) según la versión de su abogado, José Luis Sanz. El pasado 4 de abril, tan solo 20 días antes de fallecer, habría abonado a su exmujer, Marina Danko (62 años), los 52.000 euros que le adeudaba, el equivalente a 13 meses de pensión, según ha explicado el abogado del diestro a EL ESPAÑOL.

[Más información: Ni por un momento Palomo Linares pensó que moriría: sus últimos días y sus planes]

El letrado y amigo del torero ha reconocido que en marzo de 2016, según denunció Marina Danko ante los medios, Sebastián Palomo Linares dejó de pagarle la pensión de unos 4.000 euros mensuales. La razón de este impago fue, siempre según el abogado de Palomo Linares, la nueva relación de Marina Danko con el multimillonario suizo Fabio Mantegazza. "Él intentó alegar que, según establece el artículo 101 del Código Civil, no tenía que seguir pasando la pensión a su exmujer porque ésta vivía 'maritalmente' con otro hombre", argumenta José Luis Sanz.

Sin embargo, Marina Danko pudo demostrar que, aunque tiene una relación con Fabio Mantegazza, no vive en el mismo domicilio que él. Por ese motivo, Sebastián Palomo Linares se habría visto obligado a pagar las mensualidades que dejó interrumpidas con Danko.

Si efectivamente así ocurrió, pocos días antes del fallecimiento del diestro los dos firmaron una tregua en la difícil relación que mantuvieron desde que se divorciaron en 2012 por una tercera persona, la venezolana Lilia López. Según el abogado que ha asesorado durante décadas al torero, Marina Danko y Palomo Linares firmaron este mismo mes de abril un convenio en el que acordaron que el torero pagaría la deuda de 52.000 a su exmujer, pero no le pasaría ni una sola pensión más a partir de ese momento. En cambio, los dos también habrían acordado que el menor de sus hijos, Andrés, tiene una edad para buscar sus propios medios de supervivencia y en ese caso Palomo Linares no le pasaría los 2.000 euros mensuales que no le ingresó en 2016 ni pensión alguna a partir de esa fecha.

[Más información: Palomo Linares y Marina Danko: la historia de amor que terminó en guerra civil]

LA NO HERENCIA QUE PALOMO LINARES DEJA A SUS HIJOS

En los últimos años, cuando le preguntaban por su patrimonio, Sebastián Palomo Linares respondía que su patrimonio era "su alegría". El torero ha muerto sin ninguna propiedad ni empresa a su nombre. Tan solo una sociedad residual en Málaga, Emerita Augusta, sin actividad desde hace más de 8 años. El torero habría explicado a su abogado José Luis Sanz, según ha contado éste, que unos promotores inmobiliarios "le pidieron estar en esa sociedad para figurar, pero que fue un fracaso desde el principio".

Palomo Linares ha muerto a los 69 años dejando "muchas cosas por hacer" con su actual pareja, Concha Azuara (40 años), pero también con una relación rota con su familia y sin ninguna propiedad que éstos puedan heredar.

Aunque sus tres hijos (Sebastián, Miguel y Andrés) quisieron acompañarle las últimas horas de su vida, la relación de éstos con su padre se había enfriado (por no decir roto) en los últimos años, principalmente por motivos económicos. El diestro estuvo dedicado en los últimos años a la pintura y la escultura. Según su círculo más cercano, en los últimos años habría intentado vender alguna de sus obras hasta por 50.000 euros. En las comidas que organizaba para sus amigos en El Palomar, exponía sus obras e invitaba a comprarlas. Su actividad artística y la dirección de los programas en la televisión de Castilla-La Mancha (Puerta Grande y Soy Novillero) ocuparon sus últimos años, en los que ya vivió alejado de los ruedos aunque siempre relacionado con el mundo taurino.