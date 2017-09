"Yo también leo", la aplicación que ayudará a leer a niños con síndrome de Down

Niña con síndrome de Down. EFE JANOS MARJA

La diseñadora gráfica y licenciada en Historia del Arte Gemma Fàbregas, que se ha graduado en el Máster de Aplicaciones Multimedia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha desarrollado una aplicación para móviles (app) que enseña a leer a los niños con síndrome de Down.

La aplicación, que se denomina "Yo también leo" y que no tendrá su primera versión lista hasta el próximo año, está pensada para niños de más de cuatro años y se basa en la asociación de imágenes con las palabras que las definen.

Según ha explicado Gemma Fàbregas, el 80 % de los niños con síndrome de Down estudian en escuelas ordinarias. No obstante, los padres no tienen ni recursos ni tiempo para reforzar su aprendizaje y por eso, para mejorar la vertiente lectora, decidió impulsar una app para niños de este colectivo a partir de cuatro años.

"A la hora de desarrollarla he partido del hecho de que son niños con una elevada memoria visual y que su aprendizaje se basa en el sistema que se conoce como 'lectura global", ha señalado Fàbregas.

"A los niños con síndrome de Down les cuestan mucho los conceptos abstractos como las letras", ha indicado la graduada del máster de Aplicaciones Multimedia.

Por ello, la app facilita el aprendizaje de palabras enteras, después sílabas y, finalmente, grafías.

"En la práctica, se asocia una imagen a una palabra. La memoria visual les permite aprender estas palabras y en una etapa posterior separarlas en sílabas y finalmente en letras", ha detallado la emprendedora.

"Yo también leo" permite elegir el tipo de letra y el idioma y personalizar las imágenes porque, según Fàbregas, "es importante que cuando el niño ve la palabra 'escuela', por ejemplo, la imagen sea la de su escuela".

Además, la aplicación contiene un apartado de seguimiento en el que se refleja la evolución del niño.

La aplicación tiene un formato multimedia y hay un personaje animado que ayuda al niño en todo el proceso.

La app también incluye actividades que potencian las capacidades perceptivas de los menores con síndrome de Down porque "la idea principal es que se encuentre cómodo y aprenda mientras se divierte", ha remarcado la creadora de la aplicación.

Fàbregas ha confesado que el origen del proyecto se inspira en las necesidades de la hija de una amiga que tiene este síndrome.

"Los padres enseñan a leer a la niña con unas fichas de papel que sólo están en castellano y que traducen al catalán y personalizan a mano. Me sorprendió que no hubiera ningún tipo de material interactivo", ha dicho Fàbregas.

El diseño de la aplicación se ha hecho basándose en los diferentes estudios publicados sobre el aprendizaje en este colectivo y los resultados obtenidos de una encuesta realizada a más de una cincuentena de familias.

Asimismo, la creadora cuenta con el apoyo y el asesoramiento de la entidad Capacitats21, que ofrece una atención integral a los niños con síndrome de Down y a sus familias.

Fàbregas, que ha recibido uno de los premios Spin UOC de este año, en el marco de la jornada anual de conocimiento transferible, desarrollará la primera versión de la aplicación, que hará en formato tableta, a lo largo del próximo año.

La creadora ha señalado que aunque "Yo también leo" nacerá para niños con síndrome de Down, también puede ayudar a otros niños con problemas de aprendizaje.