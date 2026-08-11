Javier Guerrero, abogado y autor de ‘Vuela abejorro’: “Despegar exige valentía, mantenerse en el aire exige recordar quién eres”

Esta nueva obra literaria del autor será presentada en Madrid, Barcelona y Zaragoza a partir de septiembre de 2026.

Javier Guerrero, CEO y fundador de Guerrero & Asociados Abogados, es también empresario, presentador de televisión y analista de medios. Guerrero presenta ahora la esperada continuación de ‘Sé Abejorro’ (Tu escritor), su primera obra que transforma el miedo en vuelo y la lucha en destino. Con la llegada de ‘Sé Abejorro’ ha creado una filosofía basada en la perseverancia, el crecimiento personal y la capacidad humana de desafiar lo imposible.

El libro será presentado en varias ciudades de España: Madrid, Barcelona y Zaragoza ya están confirmadas a partir de septiembre de 2026. Su obra conecta con lectores que buscan propósito, fuerza y motivación para seguir adelante. “Con el abejorro parecía imposible volar, la ciencia decía que no debía volar por la lógica de su cuerpo pesado y pequeñas alas, pero el abejorro jamás pidió permiso para elevarse y, sin embargo, vuela y vuela alto”, explica con esta metáfora Guerrero el contexto de sus libros.

Así, con una narrativa profundamente humana, poética y poderosa, ‘Vuela Abejorro’ continúa el viaje iniciado en ‘Sé Abejorro’ llevando al lector a una nueva dimensión: ya no basta con resistir… ahora toca volar alto y aguantar el vuelo. Después de emocionar e inspirar con ‘Sé Abejorro’, el autor Javier Guerrero vuelve con esta nueva obra que, más que un libro, es un manifiesto de superación. Una llamada a quienes alguna vez dudaron de sí mismos. A quienes sintieron que el peso de la vida era demasiado grande para sus alas y, aun así, siguieron adelante. Ya a la venta en Amazon.

Si tuviera que resumir ‘Vuela Abejorro’ en una sola frase, ¿cuál sería?

Diría que Vuela Abejorro es el viaje de quien aprendió a creer y despegar, pero descubre que la verdadera grandeza consiste en sanar sus heridas, resistir las turbulencias y mantenerse en vuelo sin perderse a sí mismo.

Con la obra Sé Abejorro quise enseñar al lector a creer en sí mismo, a desafiar los límites impuestos, a comprender que muchas veces aquello que parecía imposible sólo era una frontera levantada por el miedo, por la opinión ajena o por años de inseguridad. Aquel libro hablaba del impulso, del coraje necesario para abrir las alas y abandonar el suelo.

Yo no pretendo situarme frente al lector como alguien que posee todas las respuestas, sino que me coloco a su lado. Con el libro Vuela Abejorro doy un paso más. Aquí ya no se trata únicamente de creer que puedes volar, sino de aprender a mantener el vuelo cuando llegan el cansancio, la soledad, la pérdida, la traición, la duda o ese instante en que incluso aquello que soñabas deja de darte respuestas.

Vuela Abejorro es una declaración de resistencia dirigida a todas aquellas personas que alguna vez consiguieron levantarse, comenzaron a volar y, sin embargo, descubrieron que mantenerse en el aire podía ser mucho más difícil que despegar. Es un libro que recuerda que las heridas explican una parte de nuestra historia, pero no tienen legitimidad para escribir nuestro destino; que el dolor puede marcar el punto de partida, pero nunca debería convertirse en el lugar donde decidimos vivir para siempre.

Javier Guerrero Cedida

Javier, ¿qué diferencias tiene este segundo libro motivacional respecto de Sé Abejorro, su primera y exitosa publicación?

La principal diferencia es que el libro Sé Abejorro nace desde la determinación, mientras que Vuela Abejorro nace desde la cicatriz.

El primer libro pretendía provocar una reacción en el lector. Quería decirle: cree, levántate, desafía aquello que te dijeron que no podías hacer, no aceptes como definitiva una limitación que quizá sólo existe porque alguien consiguió convencerte de ella. Era, en cierto modo, un libro sobre el despegue.

Este libro Vuela Abejorro, sin embargo, comienza cuando ya has logrado separarte del suelo y descubres que el verdadero desafío no consiste únicamente en alcanzar una altura, sino en sostenerte allí sin olvidar quién eres, sin convertir el éxito en una jaula, sin permitir que el miedo al fracaso te obligue a dejar de avanzar y sin traicionarte para conservar aquello que has conseguido.

En este segundo libro hay una exposición personal mucho mayor. No hablo únicamente desde lo aprendido, sino también desde lo vivido. Hay infancia, miedo, vergüenza, soledad, traición, heridas, pérdida, reconciliación y una mirada mucho más profunda sobre la fragilidad humana.

El libro de Sé Abejorro enseñó a creer y despegar, y te digo cómo hacerlo y en Vuela Abejorro, te explico cómo conseguir no olvidar cuidarte, reconstruirte y permanecer fiel a la persona cuando ya está volando.