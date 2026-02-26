"Caminando con el diablo": el duelo imposible de unos padres marcados por la pérdida

Caminando con el diablo: culpa, miedo y un viaje al lado más oscuro del ser humano

Ambientada en la España de los años ochenta, la película de Rubén Pérez Barrena, protagonizada por Tamar Novas y Marina Salas, explora la culpa, el duelo y el miedo a través de la desaparición de un niño y el inquietante encuentro con una familia francesa.

El próximo 6 de marzo de 2026, llega a los cines Caminando con el diablo, una película inquietante y profundamente humana dirigida por Rubén Pérez Barrena. El film se adentra en los abismos de la culpa, el miedo y la pérdida a través de una historia ambientada en la España de los años ochenta, donde la intimidad y la tensión psicológica se entrelazan con la atmósfera sombría de un país en plena transformación.

Protagonizada por Tamar Novas y Marina Salas, la cinta nos relata la historia de Miguel y Alicia, un matrimonio marcado por la desaparición de su hijo Gabriel. Desde aquel día, nada volvió a ser igual: él se consume por la culpa y los remordimientos, mientras ella siente que también perdió a su marido en aquel instante. Un niño francés llamado Philippe y sus padres irrumpen en sus vidas, abriendo una grieta que los lleva a un viaje sin retorno hacia el lado más oscuro del ser humano.

Escena de 'Caminando con el diablo'.

Con una ambientación cuidada al detalle y un tratamiento visual que evoca lo analógico y austero de la época, Caminando con el diablo combina el suspense del thriller psicológico con la emoción contenida del drama humano. La fotografía, sobria y melancólica, refuerza la sensación de desasosiego que recorre la historia como una sombra persistente, mientras la música y el ritmo narrativo acompañan el descenso de los protagonistas hacia su propia oscuridad interior.

A lo largo de la película, el espectador es arrastrado a un paisaje emocional en el que la inocencia perdida y la imposibilidad del perdón se entrelazan hasta estallar en una catarsis tan dolorosa como liberadora.

Escena de 'Caminando con el diablo'.

Con esta película, Rubén Pérez Barrena se consolida como una de las voces más prometedoras del nuevo cine español, combinando el pulso narrativo del suspense con una hondura psicológica. Su dirección precisa y el trabajo interpretativo de Novas y Salas dan vida a una historia donde lo cotidiano se tiñe de inquietud, y donde el límite entre víctima y verdugo se vuelve cada vez más incierto.

Desde Zona Ñ queremos invitarte al preestreno de Caminando con el diablo, que se celebrará el jueves 5 de marzo tanto en Barcelona como en Madrid. ¡Participa y llévate tu entrada!

Una cita ineludible para los amantes del thriller emocional y de las historias que se atreven a mirar de frente los rincones más sombríos del alma humana.