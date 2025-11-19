50 años sin Franco: diálogo exclusivo con Pedro J. Ramírez en la Hora del Suscriptor

Un análisis sobre el papel de la prensa en la Transición y su influencia en los debates que siguen abiertos medio siglo después.

¿Dónde estabas entonces? El 20 de noviembre de 1975 fue un día clave en la historia de España. Aquel día no llegó la democracia, pero la muerte de Franco —en la cama y a causa de una enfermedad— supuso el primer paso, en medio de la incertidumbre y las dificultades, hacia la libertad de un pueblo que llevaba 40 años viviendo bajo una dictadura.

En 'La Hora del Suscriptor' nos preguntamos qué papel desempeñó la prensa en aquel momento y durante toda la Transición. ¿Fue un motor de cambio o un instrumento de consenso? ¿Qué desafíos actuales persisten medio siglo después, cuando parte de la sociedad sigue revisitando el pasado? ¿Está utilizando el Gobierno de Sánchez políticamente la muerte de Franco para desviar la atención de los presuntos casos de corrupción?



Puri Beltrán: Presentadora del nuevo espacio La Hora del Suscriptor. Comunicadora, guionista y locutora. Tras más de 15 años trabajando en la radio, ahora se dedica al pódcast y nuevas narrativas. Conductora y directora de En La Sabana de EL ESPAÑOL.

Pedro J. Ramírez: El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL responderá a todas las preguntas de nuestros suscriptores en directo.