'El Tesoro de Barracuda': La aventura animada española que te hará navegar por los siete mares

Prepárate para zarpar en esta emocionante aventura, porque la producción española 'El Tesoro de Barracuda' promete convertirse en la comedia familiar de animación que todos estaban esperando.

La trama nos presenta a Chispas, un joven valiente que, mientras intenta encontrar a sus padres, termina a bordo del barco pirata del Capitán Barracuda. Este temible corsario, junto a su tripulación, está buscando un antiguo tesoro. Aunque al principio Chispas está solo y asustado, pronto descubre que puede ayudarles a encontrar el preciado tesoro de Phineas Crane, el más valioso y codiciado por todos los piratas del Caribe. Así comienza una aventura que no solo cambiará sus vidas, sino que también nos recordará el valor de la amistad y la lealtad.

El tesoro de Barracuda _ 1

La película cobra vida gracias a las voces de talentosos actores que darán personalidad a sus entrañables personajes:

Barracuda: Ángel del Río

Ángel del Río Chispas: Laia Vidal

Laia Vidal Ballena: Mark Ullod

Mark Ullod Puño de Hierro: Esther Solans

Esta joya cinematográfica que se estrena el próximo 26 de septiembre, nos sumergirá en un universo de piratas, misterios y un tesoro legendario.

Dirigida por Adrián García y con un guion coescrito por Amèlia Mora y Coral Cruz, 'El Tesoro de Barracuda' está inspirada en 'El Tesoro de Barracuda de Llanos Campos', una obra que ya cautivó a muchos y que ahora cobra vida con un talento excepcional.

El tesoro de Barracuda _ 3

Con una duración de 87 minutos y en castellano, 'El Tesoro de Barracuda' se perfila como una de las propuestas más atractivas para el cine familiar en el próximo otoño, ofreciendo risas, emoción y un mensaje atemporal sobre la importancia de encontrar tu propio camino. ¡Prepárate para zarpar!