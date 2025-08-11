Siux Trilogy Lite Air Woman: una pala diseñada para jugadoras que buscan un equilibrio excepcional

Forma parte de la gama "Lite" de la marca, lo que indica un peso más ligero y un manejo más ágil, ideal para jugadoras que prefieren un juego de precisión puro.

jugadora que busca una pala que combine a la perfección el control y la maniobrabilidad. Como parte de la línea "Lite" de Siux, esta pala ha sido pensada para ofrecer un peso más reducido, lo que se traduce en un manejo mucho más ágil y menos fatiga en el brazo. La Siux Trilogy Lite Air Woman es la elección ideal para laComo parte de laesta pala ha sido pensada para ofrecer unlo que se traduce en un manejo mucho más ágil y menos fatiga en el brazo.

Es una herramienta diseñada para aquellas jugadoras que construyen su juego a través de la precisión, permitiéndoles colocar la bola donde quieran con un esfuerzo mínimo y una comodidad máxima.

Público Objetivo y Tipo de Juego

• Jugadoras de nivel intermedio a avanzado: Es una pala pensada para deportistas que ya dominan la técnica y buscan una herramienta que les ofrezca fiabilidad y control en cada golpe.

• Juego de control y precisión: Su diseño está optimizado para jugadoras tácticas, que se sienten cómodas dirigiendo la pelota, construyendo el punto desde el fondo de la pista y dominando la red con voleas y bandejas bien colocadas.

• Manejabilidad y ligereza: Con un peso que oscila entre los 340 y 360 gramos, es una de las palas más ligeras del mercado. Esto reduce la fatiga del brazo y previene posibles lesiones como la epicondilitis, permitiendo jugar durante más tiempo con un rendimiento constante.

Características Técnicas y Materiales

• Forma y Balance: Posee un formato redondo con un balance bajo. Esto significa que el peso se concentra en la parte del puño, lo que facilita el control y la maniobrabilidad. Su amplio punto dulce (la zona de golpeo óptima) se encuentra en el centro, lo que ayuda a tener una mayor precisión incluso en golpes descentrados.

• Núcleo (Goma): El corazón de la pala está compuesto por goma EVA Soft High Recovery. Esta espuma de densidad media-blanda proporciona un tacto cómodo, una gran salida de bola (la pelota sale con más velocidad con menos esfuerzo) y una excelente capacidad de absorción de vibraciones.

• Caras (Planos): La superficie de las caras está fabricada con carbono 21K Twill Silver. Este tipo de fibra de carbono es muy resistente y ofrece una excelente durabilidad, además de una buena respuesta en el impacto para conseguir una potencia equilibrada.

• Acabado: Cuenta con un acabado rugoso 3D en las caras. Esta textura en relieve mejora el agarre de la pelota, lo que facilita la ejecución de golpes con efecto, como cortados o liftados, añadiendo un componente técnico y estratégico al juego.

• Marco (Tubular): El marco es un tubular de carbono, lo que le otorga rigidez y una mayor resistencia a los golpes y la torsión, aumentando la durabilidad general de la pala.

Trilogy4LiteWoman

Tecnologías Destacadas

• Empuñadura Dual Pro Grip: Un agarre espumoso y con relieve que mejora la absorción de vibraciones, brindando mayor comodidad y reduciendo la fatiga.

Ventajas:

• Excelente control y precisión gracias a su forma redonda y balance bajo.

• Muy ligera y manejable, ideal para prevenir lesiones y dominar el juego en la red.

• Amplio punto dulce que facilita los golpes.

• Gran salida de bola y tacto cómodo gracias a la goma EVA Soft.

• Superficie rugosa 3D que facilita los efectos.

Siux Trilogy Lite Air Woman es una pala de alta gama y gran rendimiento, perfecta para la jugadora de pádel que valora el control, la precisión y la comodidad por encima de la potencia pura. En conclusión, laperfecta para la jugadora de pádel que valorapor encima de la potencia pura.