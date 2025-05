Única función en Madrid de "Vocal Express", lo nuevo de Dimensión Vocal, antes de su gira internacional

Tras arrasar en el certamen internacional VokalTotal 2024 (Austria) y ser seleccionado oficialmente para la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas FETÉN 2025, el grupo Dimensión Vocal presenta por primera y única vez en Madrid su nuevo espectáculo: VOCAL EXPRESS. Será el domingo 25 de mayo a las 12:30h en el Teatro Fígaro (Calle del Dr. Cortezo, 5, Centro, 28012, Madrid). Esta única función es una oportunidad irrepetible de disfrutar de este vibrante show para todos los públicos antes de que inicie su gira internacional, que llevará a Dimensión Vocal a escenarios de Italia, Taiwán y China durante los próximos meses.

VOCAL EXPRESS es una explosión escénica que combina música a capela, humor visual y efectos vocales imposibles, todo con el sello inconfundible del quinteto vocal. Un espectáculo que nació como creación exclusiva tras el reconocimiento obtenido en Austria, y que el grupo quería presentar primero en su casa, en Madrid, antes de “recorrer el mundo”. Con un estilo gestual que recuerda a Tricicle y un repertorio que abarca más de quince canciones de géneros variados, interpretadas íntegramente sin instrumentos, VOCAL EXPRESS es una propuesta fresca, emocionante y apta para públicos de 0 a 99 años. Coreografías, beatbox, ritmo y humor se funden en un espectáculo que no se parece a nada que hayas visto.

Sinopsis del espectáculo

Cinco amigos se preparan para emprender el viaje de sus vidas con una misión aparentemente sencilla: llegar a tiempo a una cita muy importante. Sin embargo, una ristra inacabable de contratiempos se suceden sin parar: retrasos, turbulencias, azafatas invasivas, controles de seguridad descabellados… Alguien muy importante les espera al otro lado del mundo, pero la vida parece haberse empeñado en ponérselo muy, pero que muy difícil. ¿Conseguirán llegar a tiempo? ¿Sobrevivirán a la aventura? Y lo más importante: ¿Serán capaces de aguantarse unos a otros? No lo sabemos. Solo sabemos que no ha existido jamás un viaje en avión tan complicado. Pero tampoco tan divertido.

Entradas ya a la venta en https://gruposmedia.com/cartelera/vocal-express-dimension-vocal/

VOCAL EXPRESS – Función única: domingo 25 de mayo a las 12:30h, Teatro Fígaro (Madrid)

Sombre dimensión vocal

Nacida en 2011 en el seno de la Madrid Youth Orchestra (MAYO), Dimensión Vocal surgió como una apuesta de cinco músicos profesionales por crear un grupo a capela capaz de acercar la música sin instrumentos al gran público. Hoy en día se trata de uno de los grupos a capela más versátiles e importantes de España. Con un repertorio que abarca desde motetes renacentistas hasta los últimos éxitos de la música moderna, a sus posibilidades sonoras se le une uno de los beatboxers más sorprendentes. En 2018 dan un paso adelante y presentan su primer espectáculo músico-teatral (En busca del sagrado a capella). Ya en 2021 estrenan su segundo espectáculo: Con la boca abierta, actualmente haciendo su cuarta temporada en el Teatro Lara. En 2022 adquieren gran notoriedad pública por su participación como semifinalistas en Got Talent España. Vocal Express está dirigida por Alberto Frías (Proyecto Ubuntu, La Bohème, La del manojo de rosas, Romeo y Julieta y María Callas-Sfogato), con la dirección musical de Julio Vaquero (Director Musical en NY, We Love Queen, Blancanieves), coreografías de Sandra González (SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical, Musicales3C) y producción de IMPÁS.