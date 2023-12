Padmore, el Cuarteto Elías y Baillieu abren la nueva temporada del Teatro Principal de Alicante

Empieza el 2024 en el Teatro Principal de Alicante, y no podía empezar de la mejor forma: Mark Padmore, el Cuarteto Elías y James Baillieu, juntos. Este concierto excepcional tendrá lugar el día 9 de enero, a partir de las 20:00 horas.

Mark Padmore

Nació en Londres y estudió en el King’s College de Cambridge. Ha desarrollado una brillante carrera internacional en el mundo ópera ofreciendo numerosos conciertos y recitales. Ha realizado brillantes apariciones en Bach Passions, especialmente con sus actuaciones como evangelista en las pasiones de San Mateo y San Juan, junto a la Filarmónica de Berlín y a Simon Rattle, con puesta en escena de Peter Sellars.

En la presente temporada se ha centrado en la participación en recitales, incluyendo actuaciones en Barcelona y Madrid con Julius Drake; Alicante con el Cuarteto de Cuerda Elías; en el Muziekgebouw Amsterdam con Till Fellner; en el Théâtre de l'Athénée Paris con Julius Drake y en Schubert Winterreise con Mitsuko Uchida que se va a poder ver en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Kimmel Center Philadelphia y en la Universidad de California en Berkeley.

En concierto, Mark actúa con las principales orquestas del mundo. Fue Artista Residente durante la temporada 2017/18 con la Filarmónica de Berlín y ocupó un puesto similar con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera en 2016/17. Su trabajo con la Orquesta del Siglo de las Luces se ha centrado en proyectos que exploran tanto la Pasión según San Juan de Bach como la Pasión según San Mateo sin director, que le valieron el reconocimiento mundial.

Su extensa y premiada discografía incluye Schumann Dichterliebe con Kristian Bezuidenhout y ciclos de canciones de Schubert con Paul Lewis, ambos para Harmonia Mundi. Descritos por el New York Times como “Maestros de Schubert”, Mark Padmore y Mitsuko Uchida se embarcaron recientemente en una serie de recitales mundialmente aclamados y esta asociación culminó con una grabación en Decca Classics de Schubert Schwanengesang y Beethoven An die ferne Geliebte.

Mark fue director artístico del Festival de Música de Verano de St. Endellion en Cornwall de 2012 a 2022, elegido Vocalista del Año 2016 por Musical América y nombrado CBE en la Lista de Honores del Cumpleaños de Queens de 2019.

Cuarteto Elías

“Sencillamente brillante, en la frescura, intensidad, seguridad y la aparente espontaneidad de su interpretación”. BBC Music Magazine.

El Elias String Quartet toma su nombre del oratorio de Mendelssohn. En su larga trayectoria se ha convertido en uno de los cuartetos de cuerda más intensos y vibrantes de su generación. Se formó en 1998 en el Royal Northern College of Music de Manchester, trabajando con el Dr. Christopher Rowland y después en la Hochschule en Colonia con el cuarteto Alban Berg. Otros mentores son György Kurtág, Gábor Takács-Nagy y Henri Dutilleux.

el Cuarteto Elías



Fue elegido New Generation Artists por la BBC y recibió el Premio Borletti-Buitoni 2010. Ha actuado en algunas de las salas más prestigiosas como el Carnegie Hall, Washington, Vienna Musikverein, Berlin Konzerthaus, y Concertgebouw de Amsterdam.

Durante la temporada 2022/23 el Cuarteto regresó al Wigmore Hall de Londres, su segunda casa desde que en el 2009 el cuarteto fue elegido a participar en BBC Radio “Tercera generación de artistas”, en el que tocaron la Integral de Cuartetos de Beethoven; y en 2018 presentaron su proyecto “Schumann series”. Visitaron EE.UU y Canadá para continuar con la Integral de Cuartetos de Beethoven. En España tocaron por tercera vez en la Sociedad Filarmónica de Bilbao y debutaron en el Auditorio Nacional de Madrid. Además, visitaron los festivales más prestigiosos como la Schubertiade, Lake District Summer Music Festival, y Bath Mozartfest.

El Elias String Quartet es un gran exponente de la música contemporánea y ha estrenado obras de Emily Howard, Sally Beamish, Colin Matthews, Matthew Hindson y Timo Andres. En música de cámara ha colaborado con Leon Fleisher, Robert Plane, Michael Collins, Ralph Kirshbaum, Ann Murray, Joan Rogers y Mark Padmore, así como con el Cuarteto Jerusalem, entre otros.

El cuarteto está construyendo un sólido catálogo de grabaciones. Han grabado los quintetos de piano de Schumann y Dvorak con Jonathan Biss. Otras grabaciones son música francesa de arpa con Sandrine Chatron, El quinteto para piano de Alexander Goehr con Daniel Becker, Cuartetos de Britten, Mendelssohn y la Integral de Cuartetos de Beethoeven para el Wigmore Hall en vivo.

James Baillieu

Reconocido acompañante lírico y músico de cámara, James Baillieu colabora habitualmente con cantantes como Benjamin Appl, Ian Bostrige, Jamie Barton, Dame Kiri Te Kanawa, Pretty Yende o Lise Davidsen e instrumentistas como Timothy Ridout o Jess Gilllam. Como solista, ha actuado con la Orquesta del Ulster, la Orquesta de Cámara Inglesa y la Orquesta de Cámara de Viena. Baillieu aparece con regularidad en las principales salas de conciertos, como el Carnegie Hall, el Concertgebouw de Ámsterdam, la Kozerthaus de Berlín, la Konzerthaus y el Musikverein de Viena, el Barbican Centre de Londres o el Bozart de Bruselas y es invitado por festivales como los de Aix-en-Provence, Verbier, Schleswig-Holstein, Alderburgh, Bergen y Brighton.

Entre los premios y galardones que ha recibido, destacan el Kathleen Ferrier, el Richard Tauber y el Geoffrey Parsons Memorial. Fue seleccionado para formar parte en el programa de artistas emergente del YCAT en 2010: además, recibió la beca Borletti-Buitoni en 2012 y fue preseleccionado para el premio Outstanding Young Artist de la Royal Philharmonic Society en 2016. En la actualidad, es profesor en el Royal Northern College of Music de Manchester.

En la temporada 2023/24 realizará una gira con Lise Davidsen que le llevará al Metropolitan Opera House, Palau de les Arts Reina Sofía, Wigmore Hall, y la Wiener Staatsoper. Tocará en la Fundación Juan March y otras salas junto a Benjamin Appl. He performs at Fundación Juan March and in venues across Japan with Benjamin Appl, y regresará al Wigmore Hall para recitals junto a Louise Alder, Tara Erraught y Tim Mead.

Sigue los temas que te interesan