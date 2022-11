Analiza la actualidad deportiva en clave de humor con Clemente y Pantomima Full

Tanqueray 0.0% ha presentado Frecuencia 0.0, un programa en el que Pantomima Full son los titulares y completan su juego con invitados de excepción. En su debut del pasado miércoles en el madrileño Café Comercial contaron con el exseleccionador nacional Javier Clemente y con la humorista Valeria Ro.

Frecuencia 0-0 es una manera diferente de conectar con el deporte, a través de un humor sano y exagerado, con muchos brochazos de improvisación e interacción con el público asistente en el Café Comercial o a través de las Redes Sociales. Una experiencia inolvidable y divertida a la que invitamos a 2 suscriptores de EL ESPAÑOL.

Luis Enrique fue uno de los protagonistas de la velada del debut y Javier Clemente no dudó en alabar su valentía: “Le ha echado muchos huevos. A mí me lo han ofrecido, pero yo no podría ser youtuber porque estaría siempre dando caña”. Por su parte, Roberto y Alberto disfrutaron de una charla diferente sobre fútbol junto a sus invitados y el público que los acompañaba en el directo.

El próximo encuentro será este domingo, 27 de noviembre, a las 20:00 horas. El resto del calendario será el siguiente:

- Jueves 1 de diciembre (20.00h).

- Lunes 5 o martes 6 de diciembre (16.00).

- Viernes 9 o sábado 10 de diciembre.

- Martes 13 o miércoles 14 de diciembre (20.00h).

- Domingo 18 de diciembre (16.00h).

Si quieres ver el show en directo con el exseleccionador Javier Clemente y Pantomima Full del próximo domingo o de las otras fechas y eres suscriptor de EL ESPAÑOL participa aquí.

