Homenajea a Carlos Matallanas con tu suscripción a EL ESPAÑOL

El pasado 9 de marzo nos dejó Carlos Matallanas, periodista, escritor, analista de fútbol y futbolista que falleció debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) contra la que llevaba luchando desde 2013. “Hola, soy Carlos Matallanas y me acaban de diagnosticar ELA” . Así comenzó a narrar, en 2014, su blog el joven periodista Carlos Matallanas su lucha por la vida en 2014.

Siete años en los que se volcó, junto a su familia, en la creación y desarrollo de uno de sus más importantes legados, en FUNDELA, la Fundación Española Investigación Esclerosis Lateral cuyo único objetivo es fomentar la investigación de su enfermedad. Y en los que compaginó su labor en la Fundación con su labor periodística, su faceta como analista técnico de fútbol y como escritor. Su último libro ‘La vida es un juego: estrategia para Mario y Blanca’, es un emocionante ensayo, estructurado a modo de manual de fútbol, sobre la importancia de tener una pasión y que dedica a sus dos sobrinos.

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA), es una enfermedad que mata al paciente en una media de unos cinco años desde el diagnóstico y de la que no sabemos prácticamente nada, no se conoce ni por qué se desencadena ni a quién elegirá como próxima víctima. No hay tratamiento y sólo existe un fármaco que consigue paliar un poco el avance en algunos casos. Por lo demás, poco se sabe. Pero eso va a cambiar ya que existen organizaciones como FUNDELA que se están ocupando de fomentar la investigación, financiando proyectos y líneas de investigación de equipos españoles e internacionales.

Hoy os presentamos una nueva oportunidad de realizar una acción solidaria y necesaria, FUNDELA se incorpora a nuestro proyecto de Suscripciones solidarias, dando así la oportunidad a nuestros lectores de apoyar con su suscripción a la investigación, financiando proyectos y líneas de investigación de equipos españoles e internacionales y de apoyar la lucha de Carlos Matallanas. De cada 'Suscripción Solidaria FUNDELA' donaremos 25 euros a la Fundación.

FUNDELA, es una organización compuesta por personas voluntarias. No tienen sede física, ni personal asalariado, ni subvenciones de ningún gobierno, lo que hace que cada euro que recibe se destine directamente a la investigación. Uno de estos voluntarios es Javier G. Matallanas que, además de ser uno de los periodistas deportivos de referencia en España y hermano de Carlos, es patrono de FUNDELA se muestra así de entusiasmado con la iniciativa de EL ESPAÑOl: “Desde Fundela agradecemos la iniciativa de EL ESPAÑOL de sumarse a gracias a todos los integrantes de EL ESPAÑOL, y sobre todo a los lectores que van a aportar su granito de arena a través de sus suscripción”.

Periodismo indomable

Suscribirse a EL ESPAÑOL e Invertia es apostar por el periodismo de calidad, disfrutar del acceso a la mejor información sin límite y de los reportajes más destacados. Con este acuerdo entre la FUNDELA y EL ESPAÑOL convertirte en suscriptor será formar parte de la búsqueda de la cura de la que a día de hoy es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente en España, en incidencia.

Colabora con el periodismo indomable y con FUNDELA suscríbete a EL ESPAÑOL e Invertia por 75 euros al año.