Comenta hoy con Cristian Campos los resultados de las elecciones catalanas

Las urnas catalanas han arrojado, como se preveía, un resultado endiablado. Salvador Illa ha ganado las elecciones para el PSC, pero los tres partidos independentistas suman mayoría y ERC se ha comprometido a no pactar con los socialistas. Vox ha superado al PP y a Ciudadanos y se ha convertido así en el primer partido no nacionalista y no de izquierdas en el Parlamento autonómico catalán.

Las repercusiones en el escenario nacional serán enormes. Un nuevo gobierno independentista de ERC y JxCAT le pondrá las cosas muy difíciles a Pedro Sánchez. Por el lado de la oposición, el centroderecha ha recibido un duro golpe y ya se piden las cabezas de Inés Arrimadas y de Pablo Casado, algo que beneficiaría por supuesto a Vox, pero sobre todo a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y los nacionalistas.

¿Es Cataluña representativa, en fin, de lo que será la política nacional del futuro o es una anomalía en el contexto español y europeo?

Muchas incógnitas que comentará el jefe de Opinión de EL ESPAÑOL Cristian Campos esta tarde, a las 18:00 horas, en una nueva edición del ciclo de nuestras Entrevistas Digitales en exclusiva para suscriptores, que en esta ocasión estará abierta a todos nuestros lectores, y que será moderada por Mario Díaz, subdirector de EL ESPAÑOL.

¿Quieres participar y seguir en directo el encuentro digital con Cristian Campos? Envíanos ya tu pregunta a suscriptor@elespanol.com. Podrás seguir la entrevista aquí.