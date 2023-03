Enrique Lores, Darío Gil o Carme Artigas: la plana mayor de la tecnología se cita en 'Wake Up, Spain!'

Cuenta atrás para Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I. La tercera edición del 'Davos Español' cuenta ya con la presencia confirmada de decenas de presidentes y CEO de las principales empresas tecnológicas y motores de la innovación, así como algunos de los referentes internacionales más destacados del sector.

Es el caso de españoles en lo más alto de grandes multinacionales como Enrique Lores, presidente y CEO mundial de HP Inc.; Darío Gil, director mundial de IBM Research; o Jordi Botifoll, VP para EEMI de NetApp (Eastern Europe, Middle East & Africa, Ibero-América).

Entre los grandes directivos de la industria de nuestro país encontramos a Domingo Mirón, presidente de Accenture en España, Portugal e Israel; Horacio Morell, presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel; David Soto, presidente de Kyndryl en España; Albert Triola, CEO de Oracle; Sergi Biosca, CEO de NTT Data España; Koro Castellano, directora para España y Portugal de Amazon Prime Video; o Javier Mira Miró, CEO y presidente de Facephi.

Es el caso también de Alberto Granados, presidente de Microsoft; Luis Ureta, head of southern Europe de Globant; Eduardo Lorente, CEO de VASS en España; José Antonio Rocha Sánchez, managing director digital business process de Entelgy; Diego Guardamino, director general del Grupo Hafesa; Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES; Ludi García, directora de Hotwire en España; o Raúl Guillén, director de Estrategia de Ciberseguridad de Trend Micro Iberia.

Los principales centros tecnológicos del país tampoco faltarán a la cita. En ese sentido, Wake Up, Spain! contará con la presencia de Berta Gonzalvo Bas, directora de Investigación en Aitiip; Dirk Saseta, director general del Área de Promotion & Management de Leitat; o Fernando Quero, director de Mercado de Tecnalia.

Asimismo, analizaremos la innovación aplicada a un vertical donde es muy necesaria la introducción de nuevas tecnologías: el agroalimentario. Sobre el tema debatirán Sergio Gutiérrez, director general de AgroBank; José Ángel González, director de programas Agrotech de Innsomnia; y Eduardo Martínez de Ubago Liñán, director de Negocio de John Deere Ibérica.

En la misma línea, contaremos con sesiones dedicadas a analizar el impacto de los fondos europeos en la arena empresarial. En ellas estarán Fran Estevan, CEO de WeGrant; Carmen Urraca García, directora de Fondos Europeos de Banco de Sabadell; y Fernando Benito Ortiz, director de Transformación de Pymes y Fondos Next Generation de Banco Santander.

De Calviño a Morant o Artigas

Todos ellos estarán junto a otros muchos en las cinco jornadas de Wake Up, Spain!. El evento se celebrará entre el 27 de marzo y el 31 de marzo de 2023 en la Casa de América de Madrid. Será inaugurado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La clausura correrá a cargo del Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.

De la plana política también contaremos con un importante despliegue en lo que atañe a la innovación. Así pues, estará con nosotros Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, o Alain H. Duminy, director of IT Finance and User Services in the IT Department of the Asian Development Bank (ADB).

El cambio ante la incertidumbre

Bajo el lema 'Impulsar el cambio en tiempos de incertidumbre', el énfasis se pondrá en la importancia que tiene adelantarse y tomar decisiones en momentos como el que vivimos con la guerra de Ucrania o la crisis financiera encima de la mesa. Serán parte de los debates en los que se centre esta tercera edición, en la que participarán líderes políticos, del mundo innovador-tecnológico, empresariales y sociales.

Uno de los objetivos vertebrales de las cinco jornadas será analizar la evolución de los distintos PERTE anunciados hasta el momento por el Gobierno. También la disección de las principales reformas adoptadas para conseguir la llegada de los fondos Next Generation bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Serán cinco días de debate cuya agenda completa se puede consultar en el site públicado al efecto. Más de un centenar de ponentes acudirán a la Casa de América de Madrid, lugar donde se va a celebrar la III edición de Wake Up, Spain! El acceso será bajo registro a ponentes, patrocinadores y a todas aquellas personas que quieran acudir.

Sigue los temas que te interesan