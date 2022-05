Sánchez (Transportes): "No tenemos que dejar de construir, tenemos que hacerlo con criterio"

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aprovechó su paso por la segunda edición de 'Wake Up, Spain!' para presentar los pilares de la estrategia que su ministerio encarnará en la futura Ley de Movilidad. El cambio fundamental expresado por la ministra tiene que ver con el enfoque de la actividad de su ministerio. "No quiero que se me malinterprete. No digo que tengamos que dejar de construir, sino hacerlo con criterio", dijo.

"Hay zonas de nuestro país que han estado al margen del desarrollo que hemos experimentado y debemos actuar para sustanciar este déficit. De ello depende que la cohesión territorial a la que aspiramos sea una realidad y no una mera declaración de intenciones", explicó.

Una cuestión que, en opinión de Sánchez, es un motor de crecimiento. "La movilidad es sinónimo de crecimiento, pero ese crecimiento ha de ser sostenible para afrontar una emergencia climática que nos tiene en la diana porque somos uno de los países de la UE más expuestos al calentamiento global".

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

En este sentido, la ministra de Transportes ha destacado el papel del ferrocarril en el mix de la movilidad. "El único modo de transporte capaz de asegurar sostenibilidad, cohesión y progreso es el ferrocarril. De ahí que sea un pilar fundamental de nuestra estrategia y que hayamos dedicado a su impulso una parte significativa de las inversiones del Plan de Recuperación".

Mismos derechos para todos

"El progreso no se consigue con infraestructuras idénticas, sino con la posibilidad de ejercer los mismos derechos. Esa es la estrategia adecuada y la que ha determinado el cambio de enfoque de este Ministerio, una reorientación que se ha manifestado hasta en su nueva denominación. Sigue siendo el Ministerio de la gran obra pública. Es el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. También el de las Ciudades. Pero mi aspiración es que sea el Ministerio de las Personas y, por tanto, el de la cohesión", reflexionó la ministra durante su intervención.

En este sentido, Raquel Sánchez quiso destacar el cambio de concepto del ministerio. "Esta reorientación no es estética sino estructural. Nuestra misión fundamental no es la de ser el rey Mago de las infraestructuras, un ente que concede autovías o aeropuertos a los territorios que se han portado bien a lo largo del año. Es asegurar derechos como el de la movilidad o la vivienda, y eso se consigue con leyes como las que ahora se tramitan en las Cortes Generales".

"Vivir hoy en algunas zonas de España, dispersas geográficamente y afectadas por la despoblación, conlleva una dependencia casi absoluta del vehículo privado e implica, en especial para la población más vulnerable, un riesgo de asilamiento, menos oportunidades de trabajo y serias dificultades para acceder a los servicios básicos", destacó Raquel Sánchez.

La ministra de transportes concluyó su intervención recalcando la importancia de la movilidad en el desarrollo social. "La movilidad física es determinante para la movilidad social y profesional. Si los ciudadanos ven truncadas sus aspiraciones vitales y profesionales probablemente emigrarán a allí donde puedan realizarlas, es decir, a las grandes ciudades, y acrecentarán el drama demográfico de muchos pueblos".

