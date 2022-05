Julián Núñez (Seopan): “Tenemos amenazas que no pueden resolverse acudiendo a los modelos del pasado”

El sector de la construcción se está viendo fuertemente influenciado por una serie de factores. Entre ellos, la subida del precio de las materias primas o la falta de mano obra. Por ejemplo, el 50% de su actividad depende de compras y suministros de materiales. Y, de ese porcentaje, la mitad derivan del petróleo y de la industria electrointensiva. "El Gobierno ha hecho dos reales decretos relacionados con esta situación y debemos admitir que es una propuesta razonable, aunque hay cuestiones pendientes de confirmar", señaló Julián Núñez, presidente de Seopan, durante su intervención en la II edición de 'Wake Up, Spain!', el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I.

Una propuesta que, "en gran parte garantiza nuestra actividad", subrayó el presidente de las grandes constructoras. "Los dos reales decretos no obtuvieron ningún voto en contra en su convalidación en el Congreso", apuntó.

A pesar de la situación, Julián Núñez quiso mostrarse optimista: "Tenemos una década por delante apasionante. Pero también tenemos amenazas. Y no pueden resolverse acudiendo a los modelos del pasado porque no podemos parar este país".

Impacto limitado

En su intervención, Julián Núñez se lamentó de que España fuese "el único país de Europa que tiene una inversión prevista inferior a la media de la realizada en los últimos 27 años. Hoy es el último país de Europa en cuanto a inversión pública por habitante".

De hecho, España invierte un 60% de la media de lo que invierten Francia, Italia y Alemania. "Esto no puede ser así", recalcó. Además, hizo hincapié en que los fondos Next Generation no son un plan de infraestructuras. "En los Presupuestos Generales del Estado hay 51.000 millones consignados con subvenciones europeas. Sólo un 10% son subvenciones que crean infraestructura civil. En Italia, el 50% de las inversiones se asignan a infraestructuras".

Julián Núñez, presidente de SEOPAN

Por estos motivos, y según el presidente de la patronal de constructoras, "la visión de este plan es importante, pero con un impacto limitado". De ahí que remarcase las siguientes palabras: "Un país que no invierte está condenado al empobrecimiento. Y más en un mundo globalizado".

Asimismo, puso sobre la mesa otro hecho que será relevante para el sector. El mismo se decidirá en mayo: el procedimiento de consolidación fiscal a seguir. "En este caso hay una certidumbre sobre la receta de Europa: reducción de la deuda pública y ajustes fiscales. En esto tenemos bastante experiencia. Es probable que se fije un periodo transitorio", indicó.

Por último, el presidente de Seopan enumeró las cuatro tendencias que serán vitales para el desarrollo del sector en las próximas décadas. La primera tendrá como protagonista a la energía: movilidad eléctrica, planes de autoconsumo y almacenamiento... "Sólo ahí tenemos 134.000 millones de euros que tendríamos que invertir", calculó.

La segunda tendencia tiene que ver con los recursos naturales y el medioambiente. Tanto agricultura, ganadería como turismo necesitan agua. Se necesita invertir 26.000 millones de euros en los próximos seis años. "Pero si se hace al ritmo inversor actual, se tardarían 18 años más el alcanzar dicho objetivo", se lamentó.

La tercera tendencia tiene que ver con la demografía, con el envejecimiento y la concentración de la población. "Somos la tercera economía del mundo en esperanza de vida. Si queremos alcanzar el ratio de la OCDE, deberíamos poner más de 55.000 camas. Se trata de una inversión de 51.000 millones de euros. Y ello devengaría en un gasto anual de 10.000 millones de euros", cuantificó.

Y el último factor es la innovación tecnológica. "Somos la cuarta red más extensa en autopistas y autovías. Sin embargo, estamos a la cola en puestos de recarga. Necesitamos más de 5.000 millones de euros", concluyó.

Sigue los temas que te interesan