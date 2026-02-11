Von der Leyen apuesta por priorizar la industria europea pero reconoce que "no es una solución general"

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, durante una intervención en una imagen de archivo. Reuters

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido durante una comparecencia este miércoles ante el pleno del Parlamento Europeo la necesidad de defender el conocido como "Made in Europe", que tiene como objetivo priorizar la industria europea.

Durante el debate celebrado, la jefa del Ejecutivo comunitario ha asegurado que la llamada "preferencia europea" es una medida necesaria, aunque ha advertido de que se trata de un "terreno resbaladizo" porque no puede significar una "solución para todo".

En todo caso, la dirigente alemana se ha mostrado contundente, al asegurar que dicha medida "contribuirá a reforzar la base productiva de Europa" y también "puede ayudar a crear mercados líderes" en sectores estratégicos.

En paralelo, Von der Leyen ha reiterado que la UE podría avanzar a “dos velocidades” en materia económica si no hay consenso entre todos los miembros, una propuesta que ya trasladó a los líderes europeos antes de la cumbre informal durante este jueves.

"El plan 'a' es avanzar a veintisiete. Pero si no es posible, el Tratado permite la cooperación reforzada. Tenemos que avanzar y acabar con las barreras que nos impiden ser un verdadero gigante global", ha señalado.

"Necesitamos un mercado de capitales grande, profundo y líquido, y ese es el objetivo de la Unión de Ahorros e Inversiones. Hemos presentado propuestas sobre integración de mercado y supervisión y ahora necesitamos que las lleven hasta el final", reclamó a los eurodiputados.

En este sentido, la dirigente democristiana ha hecho especial hincapié en la diferencia entre la UE y los EEUU, frente a una Europa que "no sólo tiene veintisiete sistemas financieros diferentes, cada uno con su propio supervisor, sino también más de 300 sistemas de negociación" distintos.

Von der Leyen ha expuesto la necesidad de explotar la capacidad económica de la Unión, frente a lo que actualmente supone "tener la segunda mayor economía mundial pero la conducimos con frenos".

Unión del mercado energético

En la misma línea, la mandataria de la Comisión Europea ha llamado a actuar para crear una "verdadera" unión en el mercado energético europeo, ya que asegura que en la actualidad tiene precios demasiado altos debido a la falta de interconexiones y por la dependencia en los combustibles fósiles.

Estas "dependencias" económicas amenazan con "convertirse en armas de coerción" y, por tanto, defendió la importancia de "eliminar los cuellos de botella en la mayoría de las cadenas estratégicas de valor" ya sea aumentando la capacidad de producción en Europa o "expandiendo" la red comercial del bloque.



"Es por esto que el comercio es tan importante. Debemos centrarnos plenamente en abrir oportunidades de crecimiento y nuevos mercados para nuestras empresas. Necesitamos un comercio más basado en normas y confiable con socios afines", expresó.

Von der Leyen ha dedicado la última parte de su discurso a la simplificación, un aspecto "vital" para la competitividad económica que el Ejecutivo comunitario ha puesto en el centro de sus actuaciones pero que pide también acciones a nivel nacional.

Estas declaraciones de Von der Leyen se producen en plenas protestas en Europa por el acuerdo firmado con el Mercosur, que supondrá el mayor acuerdo comercial de los estados de la Unión, aunque ya se ha limitado con diferentes salvaguardas para proteger a los productos europeos.