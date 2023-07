El sencillo truco para saber si una habitación de hotel está limpia que se ha hecho viral en TikTok

Para todos los viajeros, una cuestión que aparece todas las vacaciones es si la habitación del hotel está limpia, especialmente para aquellos que tienen unos presupuestos más ajustados. Y es que llevamos todo el año esperando el deseado descanso y, por ello, no queremos encontrarnos con algo indeseado que nos quite el sueño.

La mayoría damos por sentado que la habitación va a estar limpia y que se ha realizado un proceso de higienización correcta. Sin embargo, incluso en los mejores hoteles a veces se pasa por alto ciertos rincones y no todos se lo toman con la misma seriedad. A veces, entre huésped y huésped, el único cambio que se realiza es el de las toallas y las sábanas y poco más.

De esta manera, la tiktoker Alyssa (@alyssascleaningcompany), que muestra en las redes sociales sus trucos de limpieza, enseñó su método infalible para saber si una habitación de hotel está limpia. Se llama el test del papel de cocina (paper towel test) y consiste básicamente en rociar la superficie alrededor del inodoro con algún tipo de líquido y pasar un trozo de papel absorbente.

El resultado es bastante repulsivo. Tal y como muestra la joven a la cámara, el resultado del test es un papel completamente negro e incluso con pelos. “Por eso tengo problemas de confianza”, concluye la tiktoker en el vídeo.

Por lo que sugieren los comentarios, Alyssa no es la única que desconfía en la limpieza de los hoteles. La usuaria @detra1208 señala: “Por eso llevo mi propia lejía y Lysol [una marca de desinfectante] siempre que me alojo en hoteles. Además, nunca piso el suelo descalza. Tengo problemas de confianza”.

Otros trucos (menos asquerosos)

Además de este truco viral, existen otros trucos que no conllevan hacer un test de este tipo. Por ejemplo, la viajera australiana Amanda Woods recomienda echar un vistazo a las reseñas del hotel. “A menudo, pueden ser tu primera señal de alerta de que algo anda mal. Si varias reseñas mencionan que la limpieza deja algo que desear, es una apuesta segura buscar en otra parte”, señala en un artículo publicado en su blog Adventures All Around.

Otro consejo que propone Woods es revisar el cuarto de baño, que sería la prueba de fuego. Si el espejo, la manilla de la puerta o los interruptores no tienen huellas dactilares, podría ser una señal de que el hotel se toma en serio el tema de la limpieza. Que no haya pelos en el suelo del baño es otra señal de que está lo suficientemente limpio.

En cuanto a la cama, para evitar sorpresas desagradables, lo ideal para Wood es llevar las sábanas de casa. No obstante, si no existe la posibilidad, la bloguera recomienda quitar lo antes posible la colcha —ya que no se suele cambiar entre huésped y huésped— y usar las almohadas que se encuentran dentro del armario en vez de las que están puestas en la cama, ya que suelen estar lavadas.

Finalmente, explican desde el motor de búsquedas Skyscanner, el principal truco es confiar en tus sentidos. “Confía en tu intuición, si algo parece estar mal, podría estarlo”, señalan. En caso de llegar a este tipo de situación, recomiendan acudir a la recepción y ofrecer alguna solución como ver otra habitación o pedir que vuelvan a limpiar las áreas no satisfactorias.

En todo caso, si no se ofrece ninguna solución satisfactoria, siempre se puede solicitar el reembolso y, si es una cadena de hoteles, se puede presentar una queja formal en las oficinas centrales.

