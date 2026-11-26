El festival celebra su 15.º aniversario en IFEMA con una noche de pop español de los 80 y los 90, el regreso de Billboard No.1s y un concurso de talentos.

Juan Luis Guerra debutará en Starlite Occident Madrid con dos conciertos y Álvaro de Luna presentará por primera vez en directo su nuevo disco, azulejos. El festival vuelve a IFEMA para celebrar su cuarta edición madrileña, anunciada del 11 al 23 de diciembre.

La cita cerrará las celebraciones por el 15.º aniversario del festival, que nació en Marbella. Siloé y Álvaro de Luna están entre las últimas incorporaciones al cartel, según publicó Europa Press. La edición madrileña arrancó en 2023 con el nombre de Christmas by Starlite.

Cartel de Starlite

El viernes 11 de diciembre abrirá el programa Noche Movida, con Nacho Campillo, Marilia, Amistades Peligrosas y Alejo Stivel. El concierto reunirá en el auditorio a voces de Tam Tam Go!, Ella Baila Sola y Tequila para recuperar canciones del pop español de los ochenta y los noventa.

El sábado 12 de diciembre actuará Siloé. El grupo vallisoletano, formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, debutará en el festival madrileño con su mezcla de pop, rock y electrónica. Entre sus canciones más conocidas están "Todos los besos" y "Si me necesitas, llámame".

Juan Luis Guerra 4.40 ocupará el auditorio el miércoles 16 y el viernes 18 de diciembre, en ambos casos a las 21:30. El dominicano, autor de "Bachata rosa", "Ojalá que llueva café" y "La bilirrubina", llega a la edición madrileña después de actuar este verano en la de Marbella.

Entre esas dos fechas, el jueves 17 de diciembre, Álvaro de Luna presentará azulejos en el Lounge de IFEMA. El concierto empezará también a las 21:30 y será la primera presentación en directo de un álbum que incluye "Dime dónde estás" y "Hasta el amanecer".

Billboard No.1s

Abraham Mateo, Antoñito Molina y Álvaro de Luna son los primeros artistas confirmados para Billboard No.1s, el martes 15 de diciembre. La cita combinará actuaciones en directo con reconocimientos a artistas que han alcanzado el número uno en las listas de la publicación.

Madrid acogió en 2025 la primera edición de este formato fuera de Estados Unidos. Por el escenario de IFEMA pasaron Pablo Alborán, Rosana y el pianista cubano Chucho Valdés. Aquella noche, Melendi recibió un reconocimiento especial, según recogió Billboard en su crónica.

Tú eres la estrella

El domingo 13 de diciembre, el concurso "Tú eres la estrella" llevará a 15 finalistas al auditorio de IFEMA. La final empezará a las 19:30 y un jurado profesional elegirá a la persona que abrirá uno de los conciertos de Starlite Occident Marbella 2027.

El público participará en la selección. Las 14 candidaturas que reúnan más apoyos pasarán a la final y un comité elegirá a la última persona finalista entre quienes actúen ese día en el Lounge. El plazo para apoyar a los participantes termina el 10 de diciembre a las 23:59.

Entradas y acceso

Además de los conciertos, el recinto contará con un restaurante mexicano, otro italiano y un espacio de Sandra’s Caviar Bar. La agenda nocturna incluye la fiesta posterior a Billboard No.1s el día 15, Merengueando el 16 y Tonteo, una sesión de reguetón, el lunes 21.

Las entradas se pueden comprar por separado desde la programación oficial de Starlite Occident Madrid. El festival se celebra en el pabellón 12 de IFEMA, en la avenida del Partenón. La parada de metro más cercana es Feria de Madrid, en la línea 8.