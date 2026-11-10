La antigua ermita de Madrid convertida en un exclusivo restaurante: un rincón con encanto donde comer los mejores arroces

Madrid está lleno de restaurantes que merecen una visita, deleitarse con alguna de sus especialidades y pasar el tiempo que tanto ansiamos durante la semana. Sin embargo, pocos consiguen que, nada más cruzar la puerta, uno tenga la sensación de haber abandonado lo caótico que también regala esta increíble ciudad.

Esa sensación, necesaria a veces y otras mágica, es lo que ocurre al llegar a El Rincón de Vespok, el restaurante situado en la exclusiva urbanización de Puerta de Hierro, a pocos minutos del centro de la capital.

Situado en el número 16 de la calle Isla de Oza, es una dirección para tener presente tanto en verano como en invierno. Un restaurante donde la cocina mediterránea, el encanto de su arquitectura y la posibilidad de comer junto al fuego ofrecen motivos suficientes para regresar.

Escondido entre calles residenciales y rodeado de vegetación, este restaurante se ha convertido en uno de los favoritos de quienes buscan buena gastronomía, tranquilidad y un ambiente especialmente cuidado.

Tanto es así que su ubicación atrae con frecuencia a rostros conocidos como Isabel Preysler o el rey Felipe VI. Y no es de extrañar, es un lugar que invita a quedarse, disfrutarlo y saborearlo con todos los sentidos.

Pero su atractivo va mucho más allá de su clientela. Una amplia terraza para disfrutar de los días soleados, salones de invierno acogedores con chimenea y una carta donde los arroces son los grandes protagonistas hacen de este rincón la primera para cualquier época del año en la que apetece desconectar con la mejor compañía.

De ermita a restaurante

La historia del establecimiento comienza mucho antes de su apertura en 2015. El edificio albergaba originalmente una pequeña capilla construida en 1965, que fue rehabilitada para darle una nueva vida vinculada a la gastronomía.

Su arquitectura conserva parte de aquel carácter original, pero la acogedora decoración de sus salones interiores, con un inconfundible halo de inspiración inglesa contemporánea, con mobiliario elegante, tonos cálidos y espacios diferenciados, aportan una sensación de calidad y hogar únicos.

Patio El Rincón de Vespok, Madrid E.E.

Durante los meses de primavera y verano, la terraza repleta de jardines e iluminación acogedora se convierte en uno de sus principales reclamos, lo que permite disfrutar de desayunos, aperitivos y comidas al aire libre, lejos del ruido habitual de Madrid.

Pero cuando las temperaturas caen, el protagonismo pasa a sus salones interiores. Resulta especialmente atractivo el salón con chimenea, en la otoñal buhardilla, perfecto para una comida de otoño, una celebración familiar o una cena de invierno.

Una distribución perfecta para tomar algo, comer o disfrutar de un evento especial en sus reservados privados que permite organizar reuniones con los tuyos con total intimidad.

Su gran especialidad

Aunque su carta ofrece numerosas alternativas, los arroces se han consolidado como una de las señas de identidad de El rincón de Vespok. Tres elaboraciones permiten recorrer sabores muy diferentes, desde la intensidad del mar hasta las recetas tradicionales de campo.

Entre los más destacados figura el arroz seco de carabinero, cocinado con un fondo que entusiasma desde el primer bocado. Para quienes prefieran una propuesta de interior, el arroz de campo de Javi combina pato y ajo tierno. Por último, la tercera especialidad es el arroz negro de chipirón, especialmente indicado para los amantes de los sabores marinos más intensos.

Detrás de estas recetas se encuentra también la colaboración con Molino Roca, una histórica firma arrocera valenciana fundada en 1903, cuyo grano destaca por su capacidad de absorción y su comportamiento durante la cocción. Lo que garantiza una apuesta segura para los amantes del buen arroz.

Cocina de temporada

Los arroces comparten protagonismo con una selección de platos que recuperan el recetario español. Entre ellos destacan las verdinas con carabinero, un guiso de cuchara especialmente apetecible en los meses fríos, y las colmenillas con salsa de foie.

La carta también reserva espacio para propuestas más ligeras, como las piparras fritas, y para pescados preparados siguiendo la cocina clásica, entre ellos la lubina a la sal y el rodaballo a la bilbaína.

No podía faltar una especialidad a la altura de la cocina de calidad una propuesta para los entusiastas de la carne. Aquí encontrarán opciones como el lomo bajo de vaca Retinta, una pieza que apuesta por el sabor y la calidad de la materia prima.

Aunque si quieren un consejo, tan simple como delicioso, la ensaladilla rusa de la casa y los tomates aliñados con una elaboración propia del fundador de Vespok no dejan indiferente. Dos platos que pueden resultar sencillos, demasiado incluso para algunos, pero con los que alcanzar la excelencia no está a la altura de todos los restaurantes.

Tarta de queso de El rincón de Vespok E.E.

El toque dulce es la "guinda" para muchos en cualquier experiencia culinaria que se precie, pero no nos dejemos engañar al leer en el apartado de postres su tarta de queso. Los turófilos (amantes del queso en cualquiera de sus formas) no pueden ni deben dejar pasar esta sorprendente y deliciosa elaboración. No es todo lo dulce que se espera de una tarta, ni todo lo salado que se espera de una cuña de queso. Sencillamente, sublime.

La oferta se completa con una bodega de vinos y una carta de cócteles que invita a prolongar la sobremesa. Déjate aconsejar por su personal liderado por Yoanky Hernández, director del restaurante, siempre dispuesto a aconsejarte de cada elección. Su conocimiento y amabilidad por su cocina y bodega confirmarán lo que desde que llegaste sospechabas: El rincón de Vespok es un lugar para volver una y otra vez.