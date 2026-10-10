Las caretas y pulseras que regalará EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, con el León Garganchón. E. E.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN reparte caretas y pulseras gratis por las Fiestas del Pilar junto al León Garganchón

El león es uno de los símbolos más reconocibles de Zaragoza, y también forma parte de la identidad visual de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Aprovechando este vínculo con la capital aragonesa, miembros del periódico saldrán a la calle para repartir regalos entre los más pequeños junto al León Garganchón.

La iniciativa tendrá lugar este domingo por la tarde, de 16.30 a 19.30 horas, en la plaza de la Delegación, junto a la plaza del Pilar.

El personal del medio estará identificado con unas camisetas negras con el logotipo del periódico para que los ciudadanos puedan reconocerles y acercarse a recoger los obsequios.

Caretas y pulseras para todos

Durante la tarde del domingo repartirán gratuitamente caretas con la imagen del león de EL ESPAÑOL y pulseras con los colores del cachirulo, uno de los elementos más reconocibles de las Fiestas.

Las pulseras incluyen el mensaje “Felices Fiestas”, la imagen de la Virgen del Pilar y el logo de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

La propuesta busca acercar la imagen del periódico a los zaragozanos en una de las semanas más señaladas del año.

Los niños podrán llevarse una careta de su león, mientras que las pulseras servirán como recuerdo de las Fiestas del Pilar para mayores y pequeños.

El león, un símbolo compartido

La figura del león conecta la identidad de Zaragoza con la del periódico.

En la ciudad, los leones del puente de Piedra forman parte del paisaje urbano y de su patrimonio.

EL ESPAÑOL DE ARAGÓN recupera la imagen de este animal como el guardián de la ciudad, un símbolo ligado a su historia y que también forma parte de la de Aragón.

Esta conexión entre el león y Aragón estuvo presente en la primera edición del Premio EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, celebrada el pasado 30 de septiembre.

Durante la gala, uno de los vídeos proyectados mostraba cómo una de las esculturas de los leones del puente de Piedra cobraba vida para recorrer lugares emblemáticos de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Con esta actividad, el periódico quiere trasladar ese símbolo a las calles y acercarlo a las familias durante las fiestas, que podrán llevarse una careta con su imagen como recuerdo.

Además, la idea está pensada para que los más pequeños se puedan llevar un pequeño detalle del periódico, un gesto con el que el periódico busca reforzar su vínculo con Zaragoza y su compromiso durante estas Fiestas.