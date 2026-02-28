Amar Barcelona: una cena donde el producto marca el ritmo bajo la mirada de Rafa Zafra en El Palace

Amar Barcelona no se visita: se entra. Y una vez dentro, el tiempo cambia de ritmo. Está en el corazón de El Palace Barcelona, ese edificio centenario que guarda la memoria del antiguo Ritz, pero también una forma de entender el lujo que no necesita alzar la voz. Aquí todo sucede con una elegancia medida, casi silenciosa.

Llegar a Amar es hacerlo con la expectativa alta, pero sin una idea cerrada de lo que va a ocurrir. Sabes quién está detrás, sabes el lugar en el que te sientas, pero no intuyes aún cómo se va a desarrollar la experiencia. Y eso, en alta cocina, es un privilegio cada vez menos frecuente.

El comedor envuelve desde el primer momento. Tonos azules profundos, destellos dorados y una iluminación cálida que invita a bajar el volumen de la conversación. El proyecto de interiorismo, firmado por Elena Prats y Eva Pous, logra algo difícil: respetar la historia del espacio sin convertirlo en un museo. Aquí se respira pasado, pero se vive presente.

La sala principal de Amar Barcelona, donde la elegancia clásica dialoga con una estética contemporánea. Amar Barcelona

La propuesta de Amar lleva el sello inconfundible de Rafa Zafra. Una cocina donde el producto manda y donde el mar y la tierra dialogan sin artificios. No hay fuegos artificiales ni discursos innecesarios. Hay respeto, técnica y una claridad de ideas que se agradece desde el primer pase.

Nos prepararon un menú especial, pensado para la ocasión, que fue avanzando como una narración coherente. Cada plato parecía colocado en el momento exacto, sin prisas, sin excesos, dejando espacio para que el sabor se asentara antes de pasar al siguiente capítulo.

La experiencia comenzó con una anchoa con jugo de oliva que funcionó como una declaración de intenciones. Producto impecable, textura precisa y una salinidad medida al milímetro. Un bocado pequeño, pero lleno de profundidad, que abría el apetito sin imponerse.

Después llegó el carpaccio de cigalitas. Delicado, limpio, con ese punto crudo que exige confianza absoluta en la materia prima. No había nada que sobrara. Cada lámina hablaba del mar sin necesidad de traducción, con una sutileza que se agradece en un mundo gastronómico a menudo saturado de estímulos.

Las láminas de rubia gallega aportaron el contrapunto terrestre. Carne tratada con un respeto absoluto, sin disfraces, dejando que la calidad del producto fuera el verdadero argumento. A su lado, ostras peruanas que reforzaban esa obsesión por el origen y la trazabilidad que define la cocina de Zafra.

Las ostras con encurtidos añadieron un matiz más vibrante, casi juguetón. El contraste de acidez despertaba el paladar sin eclipsar la esencia marina. Era un plato que invitaba a comer despacio, a detenerse en cada matiz.

El salteado de almejas al fino fue uno de esos pases que parecen sencillos y, precisamente por eso, exigen una ejecución impecable. El vino aportaba profundidad, pero sin dominar. El resultado era un plato reconfortante, elegante y profundamente mediterráneo.

Las mongetes de Santa Pau, servidas en media ración, demostraron que la cocina de Amar no se limita al mar. Legumbre tratada con mimo, melosa, llena de sabor, integrada en el menú con naturalidad, como si siempre hubiera tenido que estar ahí.

El producto como eje absoluto

Uno de los grandes aciertos de Amar es esa coherencia constante alrededor del producto. No importa si se trata de un pescado, un marisco o una legumbre: todo pasa por el mismo filtro de respeto y precisión. Las cocciones van del crudo al guiso, del marinado al frito, pero siempre con una lógica clara.

La escórpora fue, sin duda, uno de los platos centrales de la experiencia. Servida entera, con un peso que rondaba los 800 gramos, llegaba a la mesa como un homenaje al pescado bien tratado. Carne firme, jugosa, cocinada en su punto exacto, sin necesidad de acompañamientos innecesarios.

Las patatas fritas que la acompañaban merecen mención aparte. Doradas, crujientes, limpias, de esas que parecen sencillas hasta que recuerdas lo difícil que es hacerlas perfectas. Funcionaban como un apoyo honesto al pescado, sin robar protagonismo.

El maridaje acompañó con inteligencia. Un Celler Credo Mirabelles 201 aportó frescura y equilibrio, sin imponerse. En Amar, el vino no busca destacar por sí solo, sino acompañar la experiencia con discreción, algo que se agradece enormemente.

El ritmo del servicio fue otro de los grandes protagonistas invisibles de la noche. Atento, preciso, cercano sin ser invasivo. Cada plato llegaba cuando tenía que llegar, con una explicación justa, sin romper la atmósfera del comedor.

La barra, visible desde algunos puntos del restaurante, recordaba que Amar también se puede vivir de otra manera. Ostras, caviar, crudos y brasa para quienes buscan una experiencia más informal, pero igual de centrada en el producto.

El cierre dulce y la memoria del lugar

El final llegó con una torre de profiteroles que funcionó como un guiño clásico, casi nostálgico. Un postre que no busca sorprender, sino cerrar la experiencia con elegancia y equilibrio. Dulce sin empalagar, contundente sin excesos, perfecto para poner punto final a la cena.

Más allá de los platos concretos, lo que permanece al salir de Amar es una sensación de coherencia. Todo encaja. El espacio, el producto, el servicio, el ritmo. Nada parece improvisado, pero tampoco rígido. Hay una naturalidad difícil de fingir.

La ubicación en El Palace Barcelona suma una capa más a la experiencia. Comer en Amar es hacerlo dentro de la historia gastronómica de la ciudad, pero desde una mirada contemporánea, sin nostalgia impostada.

Amar no es un restaurante que busque deslumbrar desde el impacto inmediato. Su fuerza está en la continuidad, en esa forma de hacer que se apoya en el producto y en la confianza de no necesitar más.

Salir de Amar es hacerlo con la sensación de haber vivido algo sólido, bien construido, pensado para quedarse en la memoria. Una experiencia que no grita, pero que permanece. Y eso, hoy en día, es quizá la forma más honesta de lujo.