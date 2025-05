Adiós a apilar las sartenes una encima de otra: el sencillo truco para ganar espacio y evitar que se rayen

La cocina es una de las estancias más importantes de cualquier hogar, porque en ella se pasa gran parte del tiempo que se invierte en el hogar. De hecho, es uno de los lugares preferidos por todos los apasionados de la gastronomía y a quienes les gusta experimentar en la cocina. Sin embargo, para poder aprovechar mejor el tiempo en ella, es imprescindible que haya orden, de manera que se pueda encontrar todo mucho más fácil.

Actualmente podemos encontrar una gran cantidad de accesorios y soluciones para organizar los armarios de cocina, permitiendo de esta manera decir adiós a apilar las sartenes unas sobre otras. El sencillo truco para tenerlas ordenadas y sin que se rayen pasa por usar un soporte para almacenar ollas, sartenes, tapas y otros utensilios de manera cómoda.

Concretamente, se trata del soporte para ollas de Metal Toplife que se venden en Amazon. Es un soporte fabricado con materiales muy resistentes, que es la solución perfecta para poder ahorrar espacio y mantenerlo todo en su lugar correspondiente. Cuenta con varios compartimentos y pies equipados con almohadillas de nailon para evitar posibles arañazos y daños en encimeras, armarios…

Con este accesorio es posible almacenar hasta 10 sartenes al mismo tiempo, aunque también se pueden colocar otros utensilios si así se desea.

Un organizador resistente y versátil

El soporte para ollas de Metal Toplife es un modelo resistente y ajustable que ayuda a disfrutar de una cocina más organizada. Con un tamaño de 17,8 x 18,5 x 31 cm, ofrece la posibilidad de poder adaptar en función de las necesidades de cada uno, pudiéndose contraer y extender. De esta manera, si se extiende por completo, se puede alcanzar una longitud de 60 cm.

El estante se encuentra fabricado con hierro de alta calidad, por lo que es resistente a las deformaciones, a la oxidación y al agua. Además, cuenta con un acabado metálico brillante, por lo que da un toque de sofisticación que lo hace encajar en cualquier cocina.

Soporte para ollas. Amazon

Se trata de un modelo muy versátil que se puede guardar sin problemas en armarios o dejar sobre la encimera, contando además con la particularidad de que dispone de divisores ajustables, por lo que además de para almacenar sartenes, también se puede usar para hacer lo propio con tablas de cortar, platos, ollas u otras piezas y utensilios que puedas utilizar en tu día a día en la cocina.

Es posible utilizar un solo soporte para sartenes extensible o bien separarlo para contar con dos soportes en los que colocar los diferentes utensilios. Se trata de uno de los productos estrella de su categoría en Amazon, donde se vende por poco más de 20 euros.

Consejos para mantener el orden en la cocina

Existen una serie de trucos y consejos que todo el mundo debería tener en cuenta a la hora de mantener su cocina en orden, lo que tiene grandes ventajas para poder encontrar en todo momento lo que necesites para cocinar.

Antes de comenzar con la propia organización, es imprescindible abrir todos los armarios de la cocina y deshacerse de todo aquello que esté roto, caducado o que no uses desde hace más de año y medio. No debes tener miedo a tirar, regalar o reciclar tazas que no usas u otros objetos y utensilios. De esta forma, podrás liberar mucho espacio que podrás utilizar para guardar otros objetos.

Una vez hecha esa primera limpieza, es necesario seguir estas recomendaciones para mantener el orden: