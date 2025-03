Ni geranio ni lavanda: esta es la planta más resistente y bonita para decorar tu balcón esta primavera

Para dar un toque diferente a tu hogar, no hay nada mejor que apostar por una buena planta que colocar en el balcón de tu casa, aunque es posible que tengas dudas acerca de cuál elegir, ya que existen una gran cantidad de opciones que pueden ir bien. Sin embargo, existe una planta que destaca por ser la más resistente para decorar el balcón durante la primavera, y no es ni el geranio ni la lavanda, dos de las más populares.

Gracias a esta elección podrás dar un toque de luz a esta zona de tu vivienda, de forma que pueda destacar y llenar de vida tus días. Se trata de una planta que dará mucha vida al balcón y no es otra que la begonia, la favorita de los expertos por ser capaz de dar un toque de color a cualquier estancia del hogar. De hecho, es una de las más populares tanto dentro como fuera de casa.

Esto no es extraño si tenemos en cuenta que es una planta muy agradecida y que tiene una bonita y sencilla floración, además de que no necesita de grandes conocimientos en jardinería para su cuidado, que siempre es un punto a tener en cuenta, en especial si no pasamos demasiado tiempo en casa o tenemos una vida muy ocupada.

Este género de plantas engloba más de 1.500 especias, por lo que, aunque se pueda saber el cuidado general para ellas, nunca estará de más conocer los relativos a la planta elegida. Hay que tener en cuenta que, aunque es habitual verla en los hogares de nuestro país, realmente se trata de una planta de origen tropical que proviene de lugares como el centro y sur de América, África y Asia.

Su gran versatilidad la ha llevado a hacerse con un hueco en nuestros hogares, habiendo sabido adaptarse al clima de nuestras latitudes, además de que existen tal variedad de begonias que hace que se puedan encontrar opciones para todos los gustos y preferencias.

Esta planta solo necesita estar a una temperatura adecuada y con una serie de cuidados básicos hará que tu balcón luzca de la mejor manera durante la primavera, aportando ese toque de color que tanto gusta cuando llega el buen tiempo.

¿Qué tipos de begonias hay?

Existen muchas variedades de begonias, pero solo aquellos expertos que son amantes de la jardinería saben distinguirlas y clasificarlas en función de su morfología. Existen principalmente cuatro tipos, que son los siguientes:

Begonia arbustiva

Las begonias arbustivas son una variedad que destaca por un tallo muy largo y un poco leñosas. Pueden llegar a alcanzar los dos metros de altura si se cuidan de la forma correcta, y sus flores en este tipo suelen ser rojas, perdurando todo el año desde el momento de su crecimiento.

Sin embargo, hay que tener claro que en este caso es un tipo de begonia que no tolera el exterior, por lo que hay que protegerla del viento y del sol. Puedes colocarla en alguna terraza o balcón donde no se reciba luz directa o bien en interiores, evitando que se encuentren expuestas a la luz solar para que no se lleguen a quemar.

Begonia de hoja

La begonia de hoja ha sido cultivada desde hace más de un siglo y es la favorita de todos los amantes de la jardinería, pues presenta grandes hojas con mucho colorido y muy vistosas. En este caso, necesita los mismos cuidados que la anterior, evitando que reciba luz solar directa y que tampoco se encuentre expuesta al frío, pues no conseguiría sobrevivir.

No obstante, esta variante requiere de luz solar, aunque de manera indirecta, por lo que es aconsejable colocarla en algún ventanal en el que pueda estar a una temperatura moderada. Esta característica la convierte en una planta ideal para la decoración de interiores y de invernaderos.

Begonia tuberosa o de bulbo

La begonia tuberosa o de bulbo es una variedad híbrida que nace a partir de un tubérculo aplastado, contando con un follaje verde brillante y muy atractivo, y los tallos y las hojas muestran una superficie vellosa de pelos finos. Son ideales para colocar en los balcones por sus diferentes tonalidades de color que les dan un atractivo especial.

El mejor lugar para colocar esta variedad es en una zona sombreada o dentro de casa, puesto que no son resistentes a la luz solar directa, como podría ser frente a una ventana en la que se encuentre bien iluminada.

Begonia de flor

La begonia de flor es una especie de la infinidad familia de las begonias de flor, que es la más extendida de todas. Desde el momento en el que nació en Inglaterra a comienzos del siglo XX, no ha dejado de modificarse para ser mejorada, principalmente en su tamaño.

El lugar perfecto para ubicarlas es frente a una ventana, en un espacio sombreado, pero en el que haya mucha luz, siendo una planta perfecta para composiciones de distintos tamaños o colores tanto en la terraza como en interiores. En este caso, es importante tener cuidado con el viento directo, ya que puede dañarla.

Una vez conocidos los principales tipos de begonias, hay que saber que su suelo debe permanecer húmedo, pero no demasiado. Si se producen encharcamientos y la tierra o maceta no drenan bien, se morirá con facilidad. Una mezcla de tierra o un tiesto que expulse el agua fácilmente la ayudará a crecer. También habrá que eliminar las flores muertas o marchitas, y mantener el suelo húmedo.