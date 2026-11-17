The Legend of Zelda: Ocarina of Time es la Odisea de nuestra era y el viaje temporal de su remake engrandece los videojuegos

Basta cruzar la puerta de la casa del árbol kokiri para que algo se coloque en su sitio: su historia de cuento de hadas, el arte nostálgico imitando el de marionetas con efecto realista, esa música de Koji Kondo que nunca se fue. Es 2026, pero por unas horas, con el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, vuelve a ser 1998.

Y tiene sentido, considerando el viaje temporal dentro del juego. Ocarina of Time es una obra maestra atemporal porque, a día de hoy, como demuestra este remake, era un imprescindible de su época y, con actualizaciones tecnológicas y de diseño pero sin cambiar su núcleo, lo vuelve a ser ahora.

Y eso solo lo puede lograr porque su esencia, lo que le define, es eterna.

La gran aventura

Ocarina of Time es la Odisea de nuestra era y una de las mayores aventuras de todos los tiempos. Quizá la mejor. Y no tanto por el argumento, sino por la sucesión de acontecimientos memorables que dan sensación de epopeya. Está repleto de personajes, lugares y objetos para los que la palabra icónicos se queda escasa.

Cuando llegan los créditos y desfilan todos los NPC que el jugador ha encontrado, cada uno con una personalidad simple pero marcada, y los lugares recorridos aparecen una última vez, cuesta no soltar una lágrima.Mucha culpa la tiene su música, que no es un simple acompañamiento, sino una base fundamental. Koji Kondo creó melodías que forman parte del juego y de los recuerdos de esta obra, y a día de hoy se mantienen perennes.

Es un juego nacido en otra época, en la que el tiempo frente a la pantalla era único, importaba y no consistía en un scroll infinito. Revivir esta obra recupera esa sensación. Es el bosón de Higgs de los videojuegos: la pieza que explica todo lo demás, los juegos que vinieron después y a qué podían aspirar. Y, también, la prueba de que menos es más.

Un jardín en una caja

Shigeru Miyamoto, responsable del juego original, lo explicó en 1998 a la revista Gamejin, y sus palabras sobre el mundo de este título, comparándolo con un parque de atracciones, siguen siendo la mejor definición de lo que persigue este juego:

Shigeru Miyamoto «Es una especie de “jardín en una caja”, un lugar que parece tan real y animado que los jugadores tienen la ilusión de que realmente existe. Es como crear un parque de atracciones.»

Esa ilusión se construye con descubrimientos pequeños que nadie sobreexplica. Ejemplo de ello es el momento en el que se averigua cómo se accede a la región de los zora y se les ve por primera vez. Lo mismo sucede al cruzar la llanura de Hyrule y ver al fondo la Montaña de la Muerte humeando, en plena erupción, y entender que ese lugar existe aunque todavía no se haya puesto un pie en él. O al desviarse un poco acabar, sin querer, en el lago Hylia. Nadie lleva de la mano en ese viaje, ni falta que hace. Hyrule no se enseña con un marcador en el mapa: se descubre y se queda dentro de los jugadores.

Y funciona igual en lo pequeño. Con la diversión propia de un niño de encontrar un muro sospechoso y derribarlo con una bomba. La de llegar por fin a ese lugar inaccesible gracias al último artilugio encontrado en un gran cofre. La de unas mazmorras que premian al que piensa, no al que machaca el botón.

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O la de un simple trozo de tierra, un terreno blando, que parece no significar nada y esconde una mecánica que incluye viajes en el tiempo. Todo encaja porque cada elemento del mundo tiene una razón de estar ahí, y esa razón, tarde o temprano, se encuentra.

Su creador tenía una meta al crear este juego, deseando que aquellos que cogieran el mando de Nintendo 64 para recorrer Hyrule recordaran ese viaje.

Shigeru Miyamoto «Por ejemplo, si visitas Disneyland una y otra vez, acabas memorizando el diseño o mapa del parque. Nuestra esperanza es que los jugadores recuerden la tierra de Hyrule de la misma manera.»

Misión cumplida. Veintiocho años después, el reino de su invención se recorre casi de memoria, y cada zona esconde un secreto. Ese arte de llenar el mundo de puzles, de recompensar la curiosidad sigue intacto.

Sin riesgos innecesarios

En el remake, cada movimiento se percibe de manera intensa: cada espadazo, cada cabalgada con Epona, cada salto logrado por los pelos. Es un juego muy sensorial.

Y ese efecto nace, en parte, de dos cambios que se notan en las manos. Ahora hay un botón para saltar a voluntad y otro para esprintar, dos gestos que en 1998 Link no podía hacer, y moverse por Hyrule resulta más ágil y más natural. El salto, de hecho, es una vieja idea: Nintendo valoró mantenerlo en la versión de Nintendo 64 y acabó descartándolo. Han hecho falta casi treinta años para que llegue.

Los gráficos, por su parte, convierten a Ocarina of Time en un juego complicado. Complicado no parar de hacer capturas de pantalla, porque es precioso. Cada rincón de Hyrule pide una foto, y el jugador acaba con la galería llena de paisajes que ya se sabía de memoria y que ahora se ven de ensueño.

La gran novedad es el Coliseo de los monstruos, una zona inédita. Allí se recopilan efigies de los enemigos derrotados, hasta 84 tipos, con sus hábitats y sus debilidades, y se pueden repetir los combates contra jefes y minijefes para marcar un récord de tiempo.

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Hay además tres retos de series de combates consecutivos. Es un añadido pensado para speedrunners y para quien busque desafíos, sin tocar el desarrollo de la aventura.

Quizás no sea el remake más arriesgado que se ha hecho. No reinventa la historia, no reescribe el mapa ni cambia de género. Pero es, probablemente, el que pedía esta obra: uno que entiende que lo que hay que conservar es justo lo que la hizo grande, y que se limita a quitarle el polvo y pulir lo que el tiempo había desgastado.

El éxito, en cifras

El mercado ha respondido como la crítica. El remake ha alcanzado un 96 de media en Metacritic y ha batido récords de ventas para Nintendo: se ha convertido en el juego de Nintendo Switch 2 que más rápido se ha vendido durante sus primeros cuatro días a la venta.

A 11 de noviembre, Nintendo anunció en un comunicado que ya había vendido 5,2 millones de copias.

Además, en Estados Unidos ha sido el videojuego físico más vendido de 2026 tras solo una semana en el mercado.

En España, durante su semana de estreno, ha vendido unas 110.900 unidades en formato físico, lo que lo sitúa, a falta de los datos de Grand Theft Auto 6, como el lanzamiento retail más importante del año en nuestro país.

El libro de texto del 3D

Pero su éxito no es solo el de las cifras. Ocarina of Time, el original, enseñó a jugar a videojuegos y a pensar en sus mundos. También enseñó a crear juegos. Y marcó tres décadas de la industria.

Buena parte de lo que hoy se da por sentado existía antes de que Link echara a andar por aquel Hyrule y Mario hiciera lo propio en el Castillo de Peach. Cómo se apunta a un enemigo sin perderlo de vista, cómo un mismo botón sirve para abrir una puerta, hablar con alguien o trepar según lo que se tenga delante, cómo una cámara acompaña sin estorbar. Eran problemas sin resolver en 1998, y Nintendo los solucionó con tanta elegancia que acabaron siendo el idioma común del género. Hoy los usan sin pensar, y rara vez se recuerda de dónde vienen.

Dan Houser, cofundador de Rockstar y guionista de GTA, resumió su influencia con una frase demoledora: cualquiera que haga juegos en 3D y diga que no ha tomado algo de Zelda está mintiendo.

Hidetaka Miyazaki llegó a describirlo como una especie de libro de texto para los juegos de acción en tres dimensiones.

Visitando el Templo de las Sombras es difícil no acordarse de sus Dark Souls. Y cuando lo dicen dos nombres de mundos tan distintos, uno de la ciudad abierta y otro del combate más exigente, lo que subrayan es que su lección no pertenece a un género, sino a todos.

También dejó huella en Hideki Kamiya (Devil May Cry, Resident Evil 2, Bayonetta), en Todd Howard (Skyrim, Fallout) y en Fumito Ueda (Ico, Shadow of the Colossus). Acción frenética, mundos abiertos que invitan a perderse, aventuras que apenas cuentan con palabras: tres maneras opuestas de entender el videojuego que parten de la misma escuela. Por eso este remake no es solo la revisión de un clásico. Es volver al aula donde muchos de ellos aprendieron.

Dos caras, dos monedas

Un detalle que da profundidad al cuento: Link y Ganondorf son dos caras de una moneda diferente. Por un lado, Link en el Bosque Kokiri. No es un kokiri, y durante años fue el único niño del bosque sin hada. Por el otro, Ganondorf entre las gerudo, el único hombre nacido entre ellas en cien años. Dos forasteros dentro de su propia casa, marcados desde la cuna por no encajar. Uno lo convierte en destino y el otro en rencor.

Y sus historias se cuentan en poco más de una línea. Sin diálogos eternos ni giros de guion inverosímiles. Ahí está la clave de por qué Ocarina of Time funciona, y de por qué el "menos es más" al hablar de esta obra no es una frase hecha.

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Sus personajes no son complejos sino completos. Su historia no tiene complicaciones sino efectividad. Y su mundo no te retiene con misiones infinitas: pide ser recorrido y se hace creíble.

Por eso, 28 años después, el viaje en el tiempo funciona. El remake devuelve al jugador a 1998 y lo fundamental es que por aquel entonces ya habían entendido algo que hoy cuesta más: que para que una aventura se quede con la persona a los mandos basta con un niño sin hada, un villano sin sitio y un mundo que merece la pena recordar.