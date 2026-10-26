Tomb Raider cumple 30 años y sus responsables lo dejan claro: Lara Croft nunca fue "una chica de póster con dos pistolas"

El primer Tomb Raider pasaba más tiempo en silencio que disparando, pero la publicidad de los noventa dejó la imagen de una heroína con dos pistolas. Crystal Dynamics y Flying Wild Hog rehacen ahora el juego, 30 años después, con Unreal Engine 5 y quieren que se recuerde como era.

La fase inicial de ese juego transcurre en unas cuevas de Perú y tarda en pasar algo. Hay poca música, mucho eco, saltos que se miden en pasos y una mujer que avanza como si el suelo fuera una hoja de cuaderno.

Cuando por fin aparece algo con colmillos, el jugador lleva un buen rato sin disparar.

Ese es el punto de partida de la saga, y casi nadie lo recuerda así. Michał Kuk, director creativo de Flying Wild Hog, el estudio polaco de Shadow Warrior que lidera el desarrollo de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, sitúa ahí, entrevistado por EL ESPAÑOL, el mayor mito de la saga: que el original fuera un "'shooter' descerebrado" y Lara "una chica de póster con dos pistolas".

Según él, aquel juego era "silencioso, lento y todo giraba en torno a pensar". La mayor parte del tiempo se iba en explorar ruinas enormes y solitarias, y el combate llegaba de vez en cuando "para romper el silencio y acelerar el corazón".

La Lara de las portadas

Kuk explica el malentendido por la época. En los noventa la tecnología no daba para contar mucho dentro del juego, así que la historia se despachaba en breves vídeos prerrenderizados y la personalidad de Lara se fabricó fuera, con un marketing "ruidoso e hiperestilizado".

Salió en portadas de revistas, en anuncios y en la música, y llegó a ser tan reconocible como una estrella de cine.

Portada de Tomb Raider II. Cedida

Kuk le atribuye además dos hazañas: demostrar que una protagonista femenina podía liderar un éxito global cuando los editores lo ponían en duda, y sacar los videojuegos de la etiqueta de afición de nicho.

La heroína que vendía el juego en las portadas dedicaba su jornada, mientras tanto, a averiguar cómo se abría una puerta que nadie había traspasado durante cientos de años.

Cuadrículas en Unreal Engine 5

La tecnología lo ha cambiado casi todo menos el punto de partida. Kuk cuenta que los niveles de Legacy of Atlantis siguen empezando como bloques, ángulos rígidos y cuadrículas geométricas, igual que en 1996, porque esa maqueta sigue siendo el cimiento de la navegación y del ritmo.

Cambia lo que se construye encima. "Ha cambiado mucho menos de lo que la gente imagina", dice.

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También confiesa su respeto por el original. Lo que más le sorprendió al desmontarlo fue lo avanzado que era: entornos 3D texturizados en tiempo real, navegación espacial, animaciones complejas y cámara dinámica en 1996 le parecen "pura brujería técnica", obra de un Core Design "años por delante de la competencia".

Lo difícil, según Kuk, no fue construir unas ruinas visualmente creíbles, con sus muros de piedra, relieves, estatuas y una iluminación atmosférica. Fue transmitir la sensación de ser la primera persona en cientos o miles de años que pisa esas cámaras, "romper el sello de la historia", y que aun así el jugador no se sienta nunca a salvo. Aquella soledad venía con tensión: un oso hambriento, un leopardo o una bandada de murciélagos en una cueva a oscuras.

Lara tras los 30

La Lara de 2026 tampoco es la de 1996. Jeff Adams, director de experiencia de Crystal Dynamics, el estudio que cuida al personaje desde hace más de veinte años, explica a este periódico que lo vivido en la trilogía 'Survivor' forma parte de su pasado, y que "influye en cómo se enfrenta a las cosas, pero no la define". En Legacy of Atlantis es mayor, más experimentada y está "en la cima de su carrera". El equipo buscó un punto medio entre la Lara descarada de los noventa y la más humana de la etapa reciente, con dos guiños a esta última: el colgante de jade y un ajuste en el peinado que recupera los mechones sueltos.

Adams promete a los veteranos que no habrá retrocontinuidad de los juegos originales ni de la era Legend: el juego se inspira en ellos y los deja intactos. Promete también que el aislamiento del original estará presente, junto al espectáculo propio de la aventura moderna. Su estudio sitúa el título entre la serie de televisión en camino y Tomb Raider: Catalyst.

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Kuk reconoce que el diseño visual de Lara es el que más debatieron. Con uno de los grandes iconos del entretenimiento, "todo el mundo en el equipo tiene algo en juego", y equilibrar nostalgia, silueta y presencia con un diseño atlético y contemporáneo provocó discusiones "interminables y apasionadas" entre los dos estudios.

Adams pone las cartas sobre la mesa. No van a huir de su imagen icónica y a menudo atractiva, pero cuidan cómo la encuadran, porque poner el físico por delante la deja reducida como personaje. El traje mantiene la sencillez de siempre, con materiales más auténticos y equipo preparado para aguantar sus movimientos.

Los mandos sí cambian

Donde sí hay ruptura es en el control. Kuk admite que han adoptado los estándares de tres décadas de diseño: movimiento de la cámara, física de movimiento y combate fluido, entre otros. Y lo justifican alegando que jugador de hoy espera una respuesta inmediata.

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Se conservan los lugares, los momentos y los personajes. "Si recuerdas una sala concreta, encontrarás su esencia", asegura.

A los jugadores de 1996, Kuk les dice que el juego se ha hecho para honrar sus recuerdos, y que el objetivo es dar vida a lo que su imaginación veía "en aquel monitor de tubo hace treinta años".