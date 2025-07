Un mes con Nintendo Switch 2: una revolución tan tranquila como necesaria que arranca con Mario Kart World

Han pasado 30 días desde el 5 de junio, el día que el público encendió por primera vez la Nintendo Switch 2. 30 días en los que se ha competido en Mario Kart, explorado (de nuevo) el vasto mundo de Hyrule y redescubierto clásicos de GameCube en un formato portátil. La expectativa no era una revolución, pero sí una evolución convincente. Y tras un mes de uso intensivo, la conclusión es clara: la consola mejora de forma notable a su predecesora y empieza a marcar un nuevo rumbo.

La mejora más evidente está en lo tangible. La nueva pantalla ofrece un salto notable en calidad, tanto en nitidez como en colores. También se agradece la solidez de los materiales: volver a coger la primera Switch después de unos días con la 2 se siente como retroceder más de una generación.

En términos de rendimiento, la diferencia se nota especialmente en los tiempos de carga y la fluidez general. Incluso juegos que no tienen versión propia para esta consola, como Pokémon Escarlata y Púrpura, lucen mejor y funcionan con más soltura.

Mario Kart al volante

El gran lanzamiento exclusivo de estreno ha sido el 'Mario Kart World' que llega con la difícil tarea de sostener por sí solo el peso de una nueva generación. Y lo consigue. Es divertidísimo, inagotable y con ese inconfundible sabor a Nintendo que transforma cualquier carrera en una fiesta multijugador. El juego mantiene intacto el espíritu de la saga.

Lo que hace especial a Mario Kart World es cómo combina la esencia clásica con innovaciones sorprendentes. El gigantesco mundo abierto que puedes explorar libremente ofrece una continuidad única entre circuitos, haciendo que la competición se sienta viva y dinámica como nunca antes. Además, la inclusión de 24 corredores convierte cada carrera en un caos vibrante y lleno de tensión.

Otro gran acierto es la introducción del salto cargado y la posibilidad de deslizarse por barandillas, lo que añade un componente acrobático que enriquece la experiencia de conducción y eleva el nivel de dominio requerido. Aprender a usar estas nuevas mecánicas es un reto que se disfruta mientras exploras el modo libre.

Finalmente, el modo supervivencia añade una dosis de adrenalina que no se había visto antes en la saga. La amenaza constante de quedar eliminado y la tensión de las batallas multijugador hacen que cada partida sea impredecible y apasionante, reafirmando por qué Mario Kart sigue siendo uno de los juegos más queridos.

Un tapado

Entre las primeras sorpresas del catálogo, 'Bravely Default: Echoes' se ha consolidado desde su primer combate por turnos sin hacer mucho ruido como uno de los tapados del lanzamiento.

Este RPG de corte clásico destaca por su belleza visual. Y no se queda solo en ser precioso. Su diseño de batalla recuerda a los grandes del género. Sin grandes alardes, conquista a quienes buscan una experiencia más tradicional pero refinada. Demuestra que hay espacio para propuestas más reposadas incluso en un catálogo que busca impacto.

Hyrule más guapa que nunca

Volver a Breath of the Wild y Tears of the Kingdom en Switch 2 es peligroso. Porque es probable que quien lo haga vuelva a estar horas y horas disfrutando, una vez más de Hyrule, que ahora luce mejor que nunca. Esta es la mejor versión de dos juegos para la historia.

Ambos juegos confirman por qué están entre los mejores de la historia: porque no envejecen. Las mejoras gráficas no son exageradas, pero sí lo bastante notorias como para que todo sea más vivo, más nítido y más acogedor. Los tiempos de carga más breves invitan a volver a ponerse en la piel de Link.

La experiencia se completa con Zelda Notes, una extensión de la app oficial de Nintendo Switch que añade un nuevo nivel de interacción en Switch 2. El sistema ofrece navegación GPS para localizar santuarios, Kologs o torres mediante indicaciones por voz. También reproduce recuerdos narrados por personajes como Zelda, y añade un sistema de logros con estadísticas y medallas.

También permite compartir objetos, esquemas de construcción y contenido visual mediante códigos QR, y ofrece bonificaciones . No es imprescindible para disfrutar del juego, pero añade una capa de inmersión, seguimiento y socialización especialmente atractiva para completistas y jugadores habituales.

Teoría y práctica

La consola incluye una experiencia llamada Nintendo Welcome Tour, pensada para quienes quieren explorar el sistema, sus menús y sus posibilidades de conectividad.

Es una propuesta diferente, más cercana a una guía interactiva que a un juego, y aunque apunta a un público concreto, deja momentos curiosos y bien diseñados. Su objetivo: servir de puerta de entrada que sirva para familiarizarse con la consola y explorar sus funciones principales.

Por otra parte, uno de los pequeños placeres ha sido acceder a los juegos de GameCube incluidos en el nuevo paquete de expansión de Nintendo Switch Online. Poder jugar a 'The Legend of Zelda: The Wind Waker', 'F-Zero GX' o 'Soul Calibur 2' en buena calidad y con opción portátil es, sencillamente, un puntazo.

Son títulos que siguen teniendo fuerza y que ahora llegan a una generación que quizás no los jugó en su momento. La nostalgia no es solo un gancho: en este caso, también funciona como una forma de revalorizar el catálogo clásico.

Un lanzamiento necesario

Otras mejoras de Switch 2 se notan más con el paso de los días. Como ejemplo, el chat de voz integrado que ofrece una experiencia sin complicaciones. También el hecho de que hayan renovado la tienda digital ha supuesto un alivio y ya no dan ganas de tirarse por los pelos para comprar algo en ella.

Como punto negativo, la batería no dura tanto como quisiera aquel que, con motivos de sobra, no pueda parar de jugar.

A falta de que lleguen pesos pesados como Donkey Kong y Metroid, el primer mes ha dejado una sensación clara: el lanzamiento era necesario y, si mantiene el ritmo, tendrá un calendario a la altura de su antecesora. Y eso es mucho decir.

En definitiva, Nintendo Switch 2 no solo cumple con lo esperado: lo supera y vuelve a demostrar por qué la marca sigue permitiéndose ir a su propio ritmo. Es una invitación a redescubrir mundos conocidos y a dejarse sorprender por nuevas aventuras. Si este es solo el comienzo, el futuro pinta más brillante que nunca para los jugadores.