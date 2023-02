PlayStation: "A partir de ahora cualquiera podrá encontrar fácilmente PS5 en las tiendas"

A pesar de llevar más de dos años a la venta y haber vendido ya 32 millones de unidades, PlayStation 5 ha tenido un inicio de vida un tanto atípico, como bien sabe quien haya intentado hacerse con una durante este tiempo. Lanzada en noviembre de 2020 en pleno año de la pandemia y golpeada por la crisis de los semiconductores, comprar una PS5 ha sido toda una proeza, teniendo que lidiar con las reservas online que apenas duraban unos minutos, debido a la alta demanda tanto de los jugadores como de los especuladores.

Pero por fin esa situación está llegando a su fin, y esta semana PlayStation España está celebrando que ya se puede acudir a una tienda y adquirir la consola casi con completa normalidad, por lo que estos días son para Sony como un relanzamiento de PS5. Y estas buenas noticias no llegan solas, ya que coinciden con el lanzamiento de PlayStation VR2, la nueva y ambiciosa generación de realidad virtual, que todos aquellos que han podido probar están siendo sorprendidos por la calidad de la experiencia, un enorme salto respecto al anterior dispositivo.

Para hablar de estos y otros asuntos Vandal y EL ESPAÑOL entrevistaron a Cristina Infante, Senior Marketing Manager de Sony Interactive Entertainment, quien dejó claro que 2023 puede ser uno de los mejores años en la historia de PlayStation.

PS5 en las tiendas

“Desde el lanzamiento en 2020, que tuvo una acogida sin precedentes, estamos atravesando el mejor momento de PS5”. Así de rotunda se mostró Ifante al analizar la situación de la consola de Sony, tras el reciente lanzamiento de nuevos productos como el DualSense Edge, un mando premium para los jugadores más expertos y la realidad virtual de PlayStation VR2, que se puso a la venta esta semana.

Además de ello, destacan grandes juegos como God of War Ragnarok o Marvel’s Spider-Man 2, que se publica este año, y sobre todo, remarca que "a partir de ahora cualquier jugador que quiera va a poder encontrar fácilmente PS5 en las tiendas": "Estamos mejor que nunca en términos de producción, esperamos un año de crecimiento muy importante".

PlayStation VR2, la realidad virtual para PS5 que se puso esta semana a la venta.

Tanto el mando DualSense Edge, con un precio recomendado de 240 euros, y las nuevas gafas PlayStation VR2, que cuestan 600 euros, no son dos dispositivos precisamente económicos para el mercado español.

Pero desde PlayStation creen que sí van a tener una buena acogida, ya que cuentan con alta tecnología que ha recogido comentarios muy positivos por aprte de quienes los han probado. Ya que la familia de jugadores PlayStation es muy diversa esperan ofrecer todo tipo de productos.

Además, a todo esto hay que sumar el lanzamiento el año pasado del nuevo PlayStation Plus, que ahora ofrece diferentes tipos de suscripciones, incluyendo acceso a un gran catálogo de videojuegos, al estilo de Netflix, algo que instauró la competencia hace unos años con Xbox Game Pass.

Las grandes franquicias de PlayStation están incluso rompiendo la frontera del videojuego, y están muy contentos con el enorme éxito de la serie de The Last of Us en HBO, ya que mucha gente que no conocía el videojuego está disfrutando de la serie.

Cristina Infante, Senior Marketing Manager de Sony Interactive Entertainment

“Nos sirve para ampliar nuestras fronteras y darnos a conocer a consumidores que no están acostumbrados al mundo del videojuego pero que serán muy bienvenidos cuando quieran probarlo en PlayStation”, afirma la responsable de marketing de la compañía.

De esta producción se encarga PlayStation Productions, una división dedicada a las series y las películas y cuyos planes son muy ambiciosos. Ya estrenaron el año pasado la película de Uncharted, están preparando las de Gran Turismo, Days Gone y Ghost of Tsushima, y las series de God of War para Amazon y Horizon para Netflix.

Expectativas con Marvel’s Spider-Man 2

Tras un 2022 muy potente con juegos como Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, The Last of Us Parte I o God of War Ragnarok, este 2023 se presenta muy prometedor.

Empezando por el gran éxito del reciente Hogwarts Legacy, un exclusivo de PS5 como Final Fantasy 16 que llegará en unos meses, grandes juegos multiplataforma como Resident Evil 4 Remake, Suicide Squad: Kill the Justice League y Street Fighter 6, y sobre todo Marvel’s Spider-Man 2, el gran exclusivo de PS5 para este año: "Ya está despertando muchísimo interés, las expectativas son altísimas, es un juego con el que vamos a ser muy ambiciosos".

Marvel’s Spider-Man 2 es el juego de 2023 más importante para PlayStation.

Cristina, que lleva más de 20 años en PlayStation España, ha visto cómo se ha normalizado el videojuego durante todos estos años, algo que comenzó siendo de nicho y que ha trascendido para convertirse en una de las formas de ocio más populares en todo el mundo: "Vemos muchos nuevos jugadores. Después también de la pandemia, fuimos una manera de mantener el contacto entre las personas y aliviar el confinamiento, y cada día recibimos nuevos usuarios a la familia PlayStation. Cualquier persona es bienvenida al mundo de los videojuegos”.

