El final del verano en Asturias tiene un sabor inconfundible. Es ese momento en el que el aroma intenso de los quesos de las montañas y el sonido fresco de la sidra en el vaso invitan a salir a la calle para celebrarlo.

Este fin de semana, la tradición manda: los históricos quesos Casín y Cabrales viven sus días grandes, mientras Gijón exprime las últimas gotas de su Mercadín de la Sidra y la Manzana (en los Jardines de la Reina hasta el domingo 30).

Para poner el broche de oro, Villaviciosa buscará a su mejor llagarero en el Concurso de Sidra Casera, que reunirá a doce vecinos finalistas este domingo a las 12 horas en la plaza del Ayuntamiento.

Fiesta del Queso Casín

El Árbol de la Sidra en el puerto deportivo de Gijón. iStock

El sábado 29, Campo de Caso acogerá la feria del queso Casín. A las 10:30 horas abrirá el recinto principal con los dos únicos productores de este queso con tanta historia, Quesería Redes y Quesería Ca Llechi, junto a más de 25 puestos de mercado tradicional.

La mañana incluirá una cata para probar y combinar el queso Casín con sidras con denominación de origen en el Centro de Interpretación del Parque de Redes, a mediodía (es necesario apuntarse antes). A partir de las 13 horas será el pregón a cargo de la periodista Aitana Castaño, se entregará el premio Casín d'Oru a María Digna Ovana Lobeto, de Casa Maruja, y habrá un reparto popular de queso Casín con sidra de hielo para todos los asistentes.

Fiesta del Queso Cabrales

El domingo 30, Arenas de Cabrales será el escenario del tradicional concurso del queso Cabrales, con catorce queserías compitiendo por llevarse el primer premio: Asiegu, Maín, Valfríu, El Colladín, Ángel Díaz Herrero, Vicente Tolosa, Los Puertos, Arangas, Rieses, Juan José Bada Herrero, Dionisia López, El Duje, Cueva del Molón y Vega de Tordín.

Apilamiento de Cabrales y otras variedades. iStock

El queso ganador se subastará en la conocida puja, donde el año pasado el Llagar de Colloto llegó a pagar 37.000 euros por una pieza de Ángel Díaz Herrero. Para ir calentando motores, entre el 25 y el 28 de agosto se ofrecen catas gratuitas de Cabrales en la sede del Consejo Regulador, en Carreña, a las 12 horas (hay que llamar antes al 985 845 335). El día 27, de 10 a 14 horas, también se podrá visitar la cueva gratis.

El Mercadín de la Sidra suma comida callejera y artesanía

Por otro lado, el Mercadín de la Sidra y la Manzana reúne en los Jardines de la Reina a más de quince comerciantes de Asturias y del resto de España, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche.

Entre los puestos destaca la Confitería Colón de Villaviciosa, que lleva participando desde que empezó el mercadillo en 1997. Venden dulces premiados a nivel internacional, como la milhoja de compota y queso azul, las clásicas casadiellas o la tarta de manzana.

Placeres sencillos: sidra, manzanas y queso en el campo. iStock

También llama la atención Alifanfano Llambión, con sus frixuelos hechos con masa de sidra (tienen la receta de toda la vida y también versiones sin huevo ni lácteos), y la artesana Vicen Sanz, que trae este año piezas de cerámica muy originales con formas de manzana y sidra.