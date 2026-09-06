Cuando una marca de lujo se lanza a por un destino es que algo se está moviendo en ese lugar, además de la llegada de muchos y muchos turistas. Y eso es precisamente lo que viene ocurriendo en Uzbekistán desde hace algunos años.

El país asiático ha empezado a entrar en la lista de destinos más deseados duplicando el número de turistas en sólo dos años (de 6 millones en 2023 a casi 12 en 2025). Y según los datos de ONU Turismo, Uzbekistán se situó a principios de este año entre las 10 economías del mundo con mayor crecimiento en llegadas de turistas internacionales, registrando incrementos del 37% sólo en los primeros tres meses.

La mayoría de los visitantes llegan arrastrados por el impresionante patrimonio histórico de la Ruta de la Seda y de ciudades tan míticas como Samarcanda, Bujará o Jiva. Sin embargo, ahora también su naturaleza indómita ha captado la atención de quienes buscan sitios alternativos como las impresionantes montañas de Beldersoy, con pistas de nieve largas y con un gran desnivel, rutas de trekking impresionantes y excursiones junto al río en busca de los petroglifos del Paso Kumbel, a 2.500 metros de altitud.

La pista de esquí de la zona es larga y con gran desnivel, una aventura para esquiadores experimentados. E. E.

Con todas esas condiciones, no es de extrañar que Hyatt Hotels haya elegido esta región de Chimgan-Bostanliq para abrir Beldersoy Resort and SPA, el primer hotel premium de montaña en el país y el primero de la marca Destination by Hyatt.

Pero no es un hotel cualquiera. El Beldersoy Resort and SPA cuenta con 109 habitaciones que han sido diseñadas para encajar perfectamente en un entorno de montaña y 36 villas privadas con unas vistas panorámicas impresionantes.

La idea es que este complejo, que combina una propuesta de bienestar y el contacto permanente con una naturaleza casi inalterada, no desentone con el entorno, por lo que se ha apostado por el uso de una paleta cromática diseñada a partir de los tonos naturales de la montaña, con matices de piedra, arena, arcilla y verdes profundos, gracias, sobre todo, a los materiales naturales y sin tratar.

El nuevo hotel ha apostado por materiales naturales y ventanales acristalados para integrar el paisaje en todos los momentos del día. E. E.

Ubicado a sólo una hora de Taskent, la capital de país que está creciendo a pasos agigantados con la llegada del turismo en todas sus variantes, el hotel ha querido mantener el espíritu de estas conocidas montañas de Chimgan con un homenaje al patrimonio cultural de Uzbekistán mediante obras de arte artesanales de producción local.

Eso sí, Beldersoy Resort eleva los estándares de calidad y de atención a los niveles propios de la marca Hyatt porque, precisamente, una de las circunstancias que suelen rodear a los destinos que crecen rápido es la falta de infraestructura para abarcar de golpe a los turistas que apuestan por visitar el país y más si hablamos de cinco estrellas.

Las montañas de Beldersay en la región de Chimgan son un espectáculo natural único en el país. iStock

Un oasis verde y blanco

La apuesta de Hyatt por el turismo de aventura y el de bienestar ha quedado reflejada en la estructura del hotel. El complejo cuenta con acceso directo a pistas de esquí de primer nivel, a las rutas de senderismo y ciclismo disponibles durante todo el año y hasta a una forma fácil de llegar al lago Charvak y a sus alrededores.

Pero también se ha trasladado a la montaña un concepto de bienestar nuevo inspirado en la talasoterapia para que los huéspedes puedan probar, en un entorno mágico, tratamientos innovadores basados en terapias minerales que tradicionalmente se asocian a ambientes más costeros pero que han sido reinterpretadas para llevarlas a un destino de gran altitud.

Y es que el hotel cuenta con una colección de piscinas interiores y exteriores, entre las que destacan una interior de agua salada enriquecida con sales minerales, una flotante rica en magnesio para una relajación profunda y una espectacular piscina infinita con vistas al paisaje montañoso.

Además del spa especializado, también se ha creado una parte wellness con zonas de entrenamiento funcional, duchas terapéuticas y actividades de fitness inspiradas en la montaña que buscan crear un refugio de tranquilidad para quienes desean escapar de la vida urbana y descubrir el refinado confort de la vida de montaña en Uzbekistán.

Las villas de este nuevo Hyatt cuentan con unas vistas increíbles a las montañas. E. E.

La apuesta de Hyatt por el bienestar ha hecho que se cree un complejo de piscinas mineralizadas y espaciosas habitaciones para el descanso. E. E.

"Las cumbres de Beldersoy han ocupado durante mucho tiempo un lugar especial para quienes conocen las montañas de Uzbekistán, apreciadas tanto por residentes como por visitantes por su aire puro, sus bosques ancestrales y su tranquila majestuosidad. Con Beldersoy Resort & SPA hemos reinventado lo que significa alojarse en este entorno, acercando el auténtico lujo de montaña a poca distancia de Taskent y respetando todo aquello que durante años ha atraído a las personas a este lugar", asegura Khaled Shaker, director general del resort.

En un país con una gastronomía muy marcada por la tradición, este hotel no podía descuidar esta parte por lo que ha creado dos restaurantes y un Lobby Lounge, que aúnan los platos más típicos del país con una apuesta más internacional.

El restaurante principal es Nafis, abierto durante todo el día, y que propone especialidades de temporada, frente a Fire&Ice que ofrece cenas gastronómicas centradas en carnes premium y maridajes cuidadosamente seleccionados de vodka.