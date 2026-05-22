Málaga está de moda y todas las cadenas quieren enseñar sus mejores galas en una ciudad que no para de sumar hoteles y restaurantes de lujo. El último en abrir sus puertas ha sido el Áurea Palacio de la Tinta 5*, el proyecto de Eurostars Hotel Company, que ha escogido para presentar su hotel joya uno de los enclaves más privilegiados de la ciudad: el Paseo de Reding, frente a la playa de La Malagueta.

El edificio, situado en un palacio de principios de siglo XX, se une con uno de los espacios más bonitos de Málaga a la exclusiva colección Áurea Hotels, especializada en hoteles de autor con una fuerte identidad histórica, artística y arquitectónica.

El palacio fue construido en 1908 y es obra del arquitecto Julio O’Brien. Con su increíble fachada blanca y sus balcones en forja y piedra, es uno de los mejores ejemplos del modernismo europeo en Málaga con influencia francesa fin de siècle.

A lo largo de su historia, el ahora Áurea Palacio de Tinta ha sido sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, de la Confederación Hidrográfica del Sur y de la Agencia Andaluza del Agua. De hecho, su nombre se remonta a la época ferroviaria, cuando llegaban grandes cantidades de tinta que eran necesarias para la emisión manual de billetes.

Un restaurante con vistas

La rehabilitación, a cargo del estudio Isern Associats, ha respetado elementos históricos clave como la fachada, el Patio de los Naranjos o la imponente escalera principal con un ascensor acristalado. Y el toque mágico lo ha dado en el interiorismo el estudio de Jaime Beriestain, que ha apostado por una narrativa estética inspirada en Pablo Picasso, especialmente en su etapa cubista.

El resultado es un espacio donde las geometrías, los juegos cromáticos y los materiales nobles reinterpretan el universo del artista malagueño y lo llevan al alcance de nuestros pies, de nuestras manos y del resto de nuestros sentidos. Así, podemos ver pavimentos de mármol con patrones geométricos, vitrales y piezas decorativas a medida que convierten cada rincón en una experiencia visual única.

Imagen de una de las suites del nuevo hotel. E. E.

Sin embargo, uno de los grandes atractivos del hotel está en las alturas y es su cuarta planta. Este espacio está concebido como el corazón experiencial del edificio ya que va a albergar a un increíble asador, las zonas comunes y una amplia terraza con vistas al mar y al Castillo de Gibralfaro, abierta tanto a huéspedes como al público local.

El Asador Contrapunto, centrado en cocina a la brasa y el producto local malagueño, pretende convertirse en el mejor lugar para disfrutar de lo que da el mar, pescados y mariscos, pero también de elaboraciones de la identidad andaluza como la porra antequerana, el gazpachuelo o el ajoblanco.

El hotel también cuenta con un spa con circuito termal y tratamientos personalizados, cinco salas de reuniones con más de 240 m² y unas habitaciones únicas, diseñadas con materiales naturales y una estética cálida y atemporal.

Las habitaciones siguen la estética geométrica del cubismo de Picasso. E. E.

Con esta apertura, Eurostars Hotel Company alcanza los siete establecimientos en la provincia de Málaga, consolidando su apuesta por el segmento premium en uno de los destinos turísticos y culturales más dinámicos de España.

Según Amancio López, presidente de Grupo Hotusa, este proyecto "representa la voluntad de crear hoteles que dialoguen con la historia y el patrimonio del destino", en una ciudad que vive un momento de fuerte proyección internacional gracias a su oferta cultural, gastronómica y turística.

La llegada del Áurea Palacio de la Tinta 5* no solo amplía la oferta hotelera de alta gama, sino que también recupera un edificio emblemático para integrarlo en el presente de Málaga como nuevo punto de encuentro entre historia, arte y hospitalidad.