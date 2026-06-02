Pongamos que tenemos 24 horas para disfrutar de uno de los vecindarios más enigmáticos de Miami. Pongamos que, esas 24 horas, transcurren en sábado. Porque el sábado es cuando el paseo que se despliega en paralelo a la playa de Miami Beach explota de vida.

De escenas propias de cualquier película hollywoodiense, no importa si es la típica comedia romántica o un thriller repleto de intrigas. Es cuando las familias salen a pasear en bici, cuando los patinadores conquistan Ocean Drive, cuando las terrazas se colman de amigos que brindan con mimosas, ríen y charlan. Cuando, en definitiva, el disfrute se convierte en protagonista.

Separada de la ciudad de Miami por la bahía de Biscayne, y unida a ella por una red de puentes como McArthur Causeway, Miami Beach atrapa a propios y extraños en el instante exacto en el que se ponen los pies en ella.

Una de las famosas casetas de Miami Beach. Visit the USA

Una buena manera de comenzar a tomarle el pulso a este espacio caracterizado por sus palmeras, neones y playas infinitas es, cómo no, paseando. Palpando e impregnándonos de esa mezcla entre sofisticación y desenfado que tan bien lo definen.

El recorrido puede arrancar, por ejemplo, en el corazón del Art Deco Historic District, conociendo de cerca su faceta arquitectónica más aclamada. Un área histórica que concentra centenares de edificios construidos principalmente entre las décadas de 1920 y 1940.

La gran curiosidad radica en que muchas de estas fachadas estuvieron a punto de desaparecer, ya que durante años la zona vivió un fuerte deterioro. Fueron los movimientos ciudadanos los que impulsaron su protección y lograron rescatar uno de los conjuntos arquitectónicos más singulares del mundo.

Miami Beach. Visit the USA

Avanzamos por Ocean Drive, punto de partida esencial, y entendemos enseguida que aquí el art déco adoptó su propia personalidad. A diferencia de las grandes ciudades europeas, Miami Beach reinterpretó el estilo con colores pastel, líneas curvas, referencias náuticas y una estética claramente influida por el océano.

Fotografiamos sin cesar sus ventanas redondeadas, esas que recuerdan a ojos de buey, pero también los detalles inspirados en barcos y neones que construyeron una identidad absolutamente reconocible.

No dudamos en admirar el mítico Colony Hotel —convertido, con su gran rótulo vertical iluminado en azul, en un símbolo de la ciudad— o The Carlyle Hotel, cuya fachada reconocemos inmediatamente. No en vano, ha sido protagonista de películas, anuncios y hasta series de televisión.

El exterior de Raleigh Hotel. Visit the USA

¿Más arquitectura? Por supuesto: ahí están The Breakwater Hotel, The Tides South Beach o Park Central Hotel para deleitarnos.

A media mañana llegará el momento de uno de los rituales locales por excelencia: el brunch. Es sábado y las calorías, en días como este, pierden importancia, así que sin pensarlo buscamos mesas en New's Café, que abrió a finales de los 80 con una estética retro que homenajea a la prensa y una cocina que sirve desayunos todo el día.

Cerca se halla también el mítico Nikki Beach, el icónico club de playa donde la fiesta está presente sin importar la hora, aunque no faltan atractivos negocios como The Local House, donde hay que probar —sí o sí— sus Lobster Eggs Benedict, o Palace, donde su famoso drag brunch acompaña el desayuno de un popular espectáculo de drag queens.

Parte de los 12 kilómetros de playa en Miami Beach. Visit the USA

12 kilómetros de playa

Con el apetito saciado, quizás el cuerpo nos pida un descanso: perfecto, tenemos nada menos que 12 kilómetros de playa para escoger el rincón que más nos convenza y relajarnos frente al mar.

La brisa marina, el olor a sal y la finísima arena tentarán a una pequeña siesta, aunque los estímulos serán tantos y tan variados, que difícilmente lograremos evitar el paseo por su orilla.

Si apetece, nos animaremos con un partido de vóley-playa entre amigos. Si no, un chapoteo en las frescas aguas del Atlántico jamás estará de más.

Art Center en Miami Beach. Visit the USA

A lo largo de South Beach, las icónicas casetas de vigilantes de la playa, que aquí lucen llamativos colores pastel, nos lleva a querernos inmortalizar junto a ellas para la posteridad.

En total son 35, las primeras de la cuales se instalaron ya en los años 20, aunque la mayoría de las estructuras actuales se desarrollaron a partir de los años 90, después de que el huracán Andrew arrasara buena parte de las antiguas estructuras.

Esta vez fueron concebidas por el arquitecto William Lane, que supo reinterpretar el lenguaje del art déco local en clave contemporánea.

El famoso Breakwater Hotel. Visit the USA

Y llega la tarde, el cuerpo se reactiva y pide continuar indagando en aquello que hace de Miami Beach un lugar tan singular. Decidimos dedicarle unas horas a Lincoln Road.

Diseñada en parte por el arquitecto Morris Lapidus, esta calle funciona hoy como un gran boulevard al aire libre donde se pasa de una tienda de diseño a una galería, de un café de especialidad con terraza a un espacio cultural, en apenas unos metros.

¿El mejor plan? Sentarnos en alguna terraza y observar el flujo constante de gente, o mejor aún, entregarnos al noble arte del shopping. El edificio 1111 Lincoln Road captará, sin duda, nuestra atención: este parking convertido en icono arquitectónico diseñado por Herzog&De Meuron, se ha transformado en uno de los ejemplos más fotografiados de arquitectura contemporánea en la ciudad.

Y, de repente, todo se transforma. Llega la puesta de sol, las fachadas cambian de color y Ocean Drive recupera esa imagen tantas veces vista en el cine. Será el momento de entregarnos a una cena tranquila o, por qué no, bailotear.

Española Way por la noche, en Miami Beach. Visit the USA

Española Way puede ser un lugar perfecto para arrancar: es una de las calles peatonales más singulares de Miami Beach, escondida entre Washington Avenue y Pennsylvania Avenue, y supone casi una recreación de un pequeño pueblo mediterráneo trasladado al trópico con multitud de terrazas con cocina cubana, mexicana, italiana o española, pequeños bares y música en directo.

Juvia, que ocupa una azotea sobre Lincoln Road, es uno de los rooftops más espectaculares de South Beach con vistas únicas y cocina fusión. Aunque si nos animamos a alternar hasta altas horas de la madrugada, nada como LIV, el club más popular de la zona —cuya programación suele incluir grandes DJs internacionales— o M2 Miami, donde bailar hasta —casi— el amanecer, completando una jornada que solo nos pedirá una última cosa que añadir al plan. ¡Irnos a descansar!