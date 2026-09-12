Septiembre vuelve a traer algunas de las fiestas gastronómicas más tradicionales de Galicia y una de ellas tendrá a la patata como gran protagonista durante todo un fin de semana.

Tortillas, degustaciones, una sardiñada popular, música y juegos tradicionales formarán parte de una celebración que alcanza este año su 44ª edición.

Se trata de la Festa da Pataca de Coristanco, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en este municipio coruñés de la comarca de Bergantiños.

Además de la gastronomía, el programa incluye actividades infantiles, concursos, actuaciones musicales y uno de sus actos más característicos: el desfile de tractores engalanados.

Tortillas y degustaciones

La programación gastronómica comenzará el sábado a las 13:00 horas con una degustación gratuita de papa aliñá elaborada por el cocinero y comunicador gastronómico Daniel del Toro.

Durante la tarde habrá también un showcooking infantil a cargo de Matrácala, además de diferentes propuestas vinculadas al producto local.

Uno de los momentos destacados llegará a las 20:30 horas con el tradicional Concurso de Elaboración de Tortillas.

La patata será así el hilo conductor de una jornada en la que cocina popular y tradición agrícola volverán a darse la mano.

Una sardiñada para repetir

Otro de los grandes reclamos del sábado será la sardiñada popular, que este año incorpora una particular novedad.

Los participantes recibirán una pulsera que permitirá repetir la ración hasta cinco veces, según la información presentada por la organización.

La comida compartirá protagonismo con diferentes concursos y juegos relacionados con el producto estrella de la fiesta.

Entre ellos estarán Figuras con Patacas y A Pataca Quente, esta última prevista para las 19:00 horas.

Música hasta la noche

A partir de las 15:00 horas se celebrará una foliada con agrupaciones municipales, mientras que durante la tarde habrá actividades tradicionales y propuestas para los más pequeños.

La programación continuará a las 22:00 horas con Enredadera, el espectáculo de Leti da Taberna.

Una hora más tarde tomará el relevo Gramola Yé Yé, con un espectáculo musical inspirado en las décadas de los años 60 y 70.

De esta forma, el primer día combinará gastronomía y actividades populares hasta bien entrada la noche.

La fiesta de los tractores

El domingo llegará uno de los momentos más peculiares y fotografiados de la Festa da Pataca: el desfile de tractores engalanados.

La salida está prevista a las 11:30 horas y este año cambia la manera de escoger a los ganadores.

Tractor engalanado con patatas durante la Festa da Pataca de Coristanco. E.E.

Por primera vez, será el propio público quien pueda votar por sus favoritos mediante códigos QR instalados en los vehículos participantes.

Está prevista la participación de cerca de una decena de propuestas, muchas de ellas preparadas por asociaciones y colectivos de la zona.

Los premios se entregarán a las 19:00 horas y, media hora después, comenzará la esperada Xincana de Tractores, otra de las actividades más llamativas del programa.

Tradición gallega

El domingo también tendrá un marcado carácter musical y tradicional.

Latexo Percusión acompañará el inicio de la jornada, mientras que a las 13:00 horas tendrá lugar el pregón a cargo de Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña.

A las 13:30 horas se entregará la Pataca de Ouro, con la regueifeira Lupe Blanco como maestra de ceremonias.

Después llegarán las actuaciones de Bravú Xangai y Brais das Hortas, además de juegos populares durante la tarde.

Entre ellos estarán el Baile da Pataca, Trueiro y Tiro da Corda, que comenzarán a partir de las 16:00 horas.

Más de cuatro décadas

La Festa da Pataca nació en 1980 con el objetivo de promocionar uno de los productos agrícolas más estrechamente ligados a Coristanco.

Con los años, aquella iniciativa fue creciendo hasta convertirse en una de las celebraciones gastronómicas más conocidas de la comarca.

Actualmente está reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia y combina la promoción de la patata con gastronomía, música, artesanía y cultura popular.

La celebración mantiene así su origen agrícola mientras incorpora propuestas pensadas para atraer a visitantes de todas las edades.

1.500 kilos de patatas

La edición de este año deja además un dato llamativo relacionado con Bonilla a la Vista.

La empresa utilizará 1.500 kilos de patatas adquiridas a productores de Coristanco para elaborar una edición especial vinculada a la fiesta.

En total se producirán 4.008 bolsas de 125 gramos, distribuidas en 167 cajas que llegarán a distintos municipios de la provincia de A Coruña.

Durante el fin de semana habrá asimismo puestos de artesanía y venta de productos de alimentación, completando una celebración en la que la gastronomía vuelve a ser la gran protagonista.

Quienes quieran prolongar la escapada pueden aprovechar para descubrir otros rincones próximos como el Refuxio de Verdes o el Museo da Pataca, dedicado precisamente al producto que da sentido a esta fiesta.