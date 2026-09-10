Aunque el verano encara su recta final, septiembre todavía ofrece numerosos planes para disfrutar del buen tiempo. Entre ellos destaca la visita a uno de los pueblos con más encanto de Galicia.

Se trata de Muxía, escenario de una multitudinaria romería que reúne a alrededor de 50.000 personas entre actos religiosos, grandes verbenas, fuegos artificiales y puestos de pulpo á feira.

Esta villa marinera de A Coruña, con cerca de 4.500 habitantes, mantiene una estrecha relación con el océano, las tradiciones pesqueras y las leyendas vinculadas al Camino de Santiago.

Asentada sobre una pequeña península de la Costa da Morte, Muxía también es uno de los destinos elegidos por quienes prolongan el Camino más allá de Compostela para alcanzar el extremo occidental de Galicia.

Cuatro días de fiesta

La gran cita del municipio es la Romería da Virxe da Barca, una celebración que cada año llena los alojamientos y atrae a miles de personas hasta las inmediaciones del santuario.

Durante esos días, las carpas y los puestos de comida permiten probar uno de los grandes protagonistas gastronómicos de la fiesta: el pulpo á feira, servido con aceite, sal gruesa y pimentón.

Romería de la Virgen de la Barca 2026 en Muxía. Imagen de archivo

La romería, rodeada de simbolismo y antiguas leyendas, se celebrará del viernes 11 al lunes 14 de septiembre de 2026. Está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1989.

Aunque su jornada central coincide con el segundo domingo de septiembre, el ambiente comienza antes con la novena y la llegada de romeros que recorren el camino para cumplir sus promesas.

El programa combina tradición y ocio con actos religiosos, música, pirotecnia y propuestas gastronómicas para todos los públicos.

Viernes 11 de septiembre

La primera jornada comenzará con la novena en el santuario a las 09:00 horas. A las 19:00 horas se celebrará otra, precedida por el rezo del rosario.

A mediodía habrá una tirada de 21 bombas de palenque en el puerto de Muxía y un pasacalles por la localidad. La sesión vermú con la disco móvil CDC arrancará a las 14:00 horas.

El pregón tendrá lugar a las 20:30 horas en el palco de la orquesta del puerto y correrá a cargo del CF Muxía.

La primera gran verbena comenzará a las 23:00 horas con la orquesta KUBO. La disco móvil CDC cerrará la jornada a partir de las 03:30 horas.

Sábado 12 de septiembre

El sábado habrá misas en el Santuario da Virxe da Barca a las 11:00, 13:00, 18:00 y 19:00 horas. La ceremonia de las 13:00 horas será cantada.

A las 12:00 horas se realizará una nueva tirada de 21 bombas de palenque y los pasacalles volverán a recorrer Muxía.

La Orquesta Alianza protagonizará la macrosesión vermú desde las 14:30 horas y regresará al escenario a las 22:30 horas.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 00:30 horas, cuando el cielo sobre el puerto se ilumine con una gran sesión de fuegos artificiales.

Diez minutos después comenzará la actuación de la orquesta París de Noia.

Domingo 13 de septiembre

El domingo será el Día Grande de la romería. La programación arrancará a las 09:00 horas con una tirada de 21 bombas de palenque y continuará con pasacalles y diferentes misas.

A las 13:00 horas se celebrará la tradicional misa de campaña en el santuario.

Una hora más tarde, la imagen de la Virgen de la Barca saldrá en procesión hacia el puerto de Muxía, acompañada por vecinos, marineros y romeros.

A las 14:30 horas se disparará la considerada como la mayor traca de bombas de toda Galicia.

Después comenzará la macrosesión vermú con las orquestas Acordes y Galaxia, que volverán a actuar a las 21:00 y a las 23:00 horas, respectivamente.

La orquesta Los Satélites tomará el relevo a partir de la 01:00 de la madrugada.

Lunes 14 de septiembre

La última jornada comenzará a las 09:00 horas con otra tirada de bombas. A partir de las 10:00 horas tendrá lugar un nuevo pasacalles.

A las 12:00 horas, la Virgen iniciará la procesión desde la iglesia parroquial hasta el santuario, donde se celebrará una misa a las 12:30 horas.

La orquesta M-3 Show animará la sesión vermú desde las 14:30 horas y volverá a actuar a las 22:00 horas.

El cierre musical correrá a cargo de Soraya Arnelas, cuyo concierto comenzará a las 23:30 horas.

Una oportunidad para conocer la villa marinera de Muxía

La Romería da Virxe da Barca también brinda la oportunidad de descubrir el patrimonio y los paisajes de Muxía.

El ayuntamiento propone un itinerario urbano de unos tres kilómetros que comienza en el mirador de A Cruz, bordea el puerto y la lonja y atraviesa calles repletas de casas tradicionales.

El recorrido pasa por los secaderos de congrio de Os Cascóns y A Pedriña, unas estructuras de madera en las que el pescado queda expuesto al sol y al viento.

También merece la pena visitar la iglesia de Santa María y subir al Monte Corpiño. Desde su mirador se contempla la singular ubicación de Muxía, resguardada entre el puerto y el mar.