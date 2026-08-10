En el corazón litoral del País Vasco, el tiempo parece medirse por el ir y venir de la marea y el crepitar de las brasas al aire libre.

Protegido por una silueta rocosa que emerge del mar como un gigante dormido, este enclave marinero atrapa al visitante desde el primer instante con el aroma a pescado fresco haciéndose sobre el carbón y el trajín constante de sus muelles.

Sus calles inclinadas y empedradas no solo custodian siglos de tradición pesquera y ballenera, sino que han visto nacer a figuras capaces de transformar la historia de la navegación mundial y los cimientos de la alta costura.

Se trata del hermoso pueblo costero de Getaria, situado en la provincia de Guipúzcoa, donde la calidad única de su gastronomía se convierte en su verdadera seña de identidad.

Naturaleza singular y trazado histórico

Esta localidad ubicada a 30 kilómetros de San Sebastián se encuentra en un entorno natural privilegiado con una arquitectura pintoresca digna de admiración.

Su monte con forma de roedor, conocido como el "Ratón de Getaria", está unido al pueblo por un tómbolo, y ofrece senderos y vistas al mar

Por otro lado, el epicentro social se localiza en el casco antiguo. Ahí se encuentra la Iglesia de San Salvador, un templo gótico del siglo XV con un suelo inclinado que sigue la pendiente del terreno.

Justo bajo su nave se oculta Katrapona, un pasadizo abovedado que atraviesa los cimientos del templo para desembocar directamente en el puerto.

El espectáculo de la brasa y el rodaballo

La joya de la corona es, sin duda, su más exquisita gastronomía. Los restaurantes no ocultan el fuego en la cocina: las brasas de carbón están en enormes parrillas de hierro instaladas en la misma calle, en las fachadas de las casas y junto al puerto.

El espectáculo de ver a los parrilleros trabajar a la vista de todos, rodeados por el humo aromático, forma parte indispensable de la experiencia.

Aunque se asan besugos, sardinas y chocos según la temporada, el rodaballo a la parrilla es el producto estrella. Asado entero al carbón con la icónica besuguera, el colágeno del rodaballo salvaje se funde con el refrito creando un bocado tan crujiente como meloso.

Cuna de ilustres y refugio marinero

Asimismo, la villa atesora un relevante pasado que a día de hoy marca su identidad.

De sus muelles partió la determinación de Juan Sebastián Elcano, el ilustre marino que en 1522 completó la primera vuelta al mundo, cuya gesta hoy vigila el puerto desde un imponente monumento de estilo art déco.

Siglos más tarde, la villa alumbró a Cristóbal Balenciaga, el genio que revolucionó la alta costura mundial. Su legado se venera en el Museo Balenciaga, un espacio vanguardista anexo al histórico Palacio Aldamar.

Sus playas muestran la doble cara del Cantábrico: desde la serenidad familiar de Malkorbe hasta las olas salvajes de Gaztetape, meca de surfistas. En definitiva, un rincón donde la historia universal y el aroma a mar dejan una huella imborrable.