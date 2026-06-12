Aguas de un azul turquesa único, senderos volcánicos, playas prácticamente vírgenes y un acceso limitado para proteger su ecosistema convierten a este rincón atlántico en uno de los lugares más especiales de España.

Quienes llegan hasta aquí descubren un paisaje donde el tiempo parece transcurrir más despacio, rodeados de naturaleza salvaje y con algunos de los mejores pescados frescos que pueden degustarse frente al mar.

Se trata de la isla de Lobos, un pequeño islote situado entre Fuerteventura y Lanzarote que forma parte de un espacio natural protegido. Con menos de cinco kilómetros cuadrados de superficie, este paraíso canario se ha convertido en una de las excursiones más demandadas del archipiélago gracias a sus playas de arena clara, sus aguas cristalinas y su extraordinaria biodiversidad

Isla de Lobos.

La isla está protegida como Parque Natural desde 1982, una medida que busca conservar uno de los ecosistemas más valiosos de Canarias. Por este motivo, el número de visitantes diarios está restringido y es necesario solicitar una autorización previa para poder desembarcar.

La estancia permitida suele limitarse a unas pocas horas y los accesos se controlan cuidadosamente para minimizar el impacto sobre la flora y la fauna local. Esta protección ha permitido conservar prácticamente intactos sus paisajes volcánicos, sus humedales costeros y numerosas especies de aves marinas que encuentran aquí un importante refugio.

Muelle de madera en Isla de Lobos.

Uno de los primeros lugares que enamoran al visitante es el conocido Puertito, una pequeña ensenada de aguas transparentes que ofrece una de las imágenes más fotografiadas de Canarias. Las antiguas construcciones de pescadores, el contraste entre la arena clara y el color turquesa del mar y la tranquilidad del entorno convierten este rincón en una parada obligatoria.

Muy cerca se encuentra la Playa de la Concha, considerada por muchos como la joya de la isla. Sus aguas tranquilas y poco profundas permiten disfrutar del baño y del snorkel en un entorno privilegiado con vistas al norte de Fuerteventura.

Subir a un volcán para contemplar toda la isla

La silueta más reconocible de este espacio natural es la Montaña La Caldera, un antiguo cono volcánico que alcanza 127 metros de altura.

Aunque la subida requiere cierto esfuerzo debido a la pendiente y a la ausencia de sombra, la recompensa merece la pena. Desde la cima se obtiene una espectacular panorámica de toda la isla, del océano Atlántico y de las famosas dunas de Corralejo en la isla vecina. Es uno de los mejores lugares para comprender el origen volcánico de este territorio y admirar la belleza de sus contrastes paisajísticos.

Las Lagunitas en Isla de Lobos.

Otro de los rincones más interesantes son Las Lagunitas, pequeñas charcas salinas que constituyen un importante refugio para aves migratorias y especies vegetales exclusivas de la zona.

La isla es además un lugar de gran valor ecológico para numerosas aves marinas y durante siglos llegó a albergar ejemplares de foca monje, el animal que dio nombre al islote y que antiguamente era conocido como lobo marino. La combinación de ecosistemas costeros, terrenos volcánicos y zonas húmedas convierte este espacio en uno de los enclaves naturales más singulares del archipiélago canario.

El faro y el último habitante de la isla

En el extremo norte se encuentra el Faro de Punta Martiño, una construcción que guía a los navegantes desde mediados del siglo XIX. Durante décadas fue también la residencia de quien sería conocido como Antoñito el Farero, considerado el último habitante permanente de la isla.

Llegar hasta este punto permite disfrutar de algunas de las mejores vistas del entorno y descubrir una de las historias más curiosas vinculadas a este pequeño territorio atlántico.

El mejor pescado en un entorno privilegiado

A pesar de tratarse de una isla prácticamente virgen, existe un pequeño restaurante junto al Puertito donde muchos visitantes hacen una parada imprescindible.

Su especialidad son los pescados frescos y algunas recetas tradicionales canarias elaboradas con productos del mar. Comer frente a estas aguas cristalinas, rodeado por un paisaje protegido y con la tranquilidad que ofrece la ausencia de grandes infraestructuras turísticas, forma parte de la experiencia.

Una ruta para descubrir todos sus rincones

La mejor manera de conocer la isla es recorrerla a pie. Existe un sencillo itinerario circular de unos 13 kilómetros que permite visitar los principales puntos de interés, desde las playas y el volcán hasta el faro y las zonas húmedas.

Eso sí, conviene ir preparado. Apenas existen servicios en la isla, no hay sombra durante gran parte del recorrido y resulta imprescindible llevar agua, protección solar y calzado cómodo.

Precisamente esa ausencia de urbanización es uno de sus mayores atractivos. La isla de Lobos sigue ofreciendo una imagen cada vez más difícil de encontrar en el Mediterráneo y el Atlántico: un espacio donde la naturaleza continúa siendo la auténtica protagonista.