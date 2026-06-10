La península ibérica está repleta de destinos que merece la pena visitar, y no solo hablamos de España, ya que en Portugal podemos encontrar un pueblo que es perfecto para disfrutar de una bonita escapada de fin de semana.

Situado en la frontera entre Minho y Trás-os-Montes, cuenta con un monte cónico de unos mil metros de altitud que está coronado por un santuario legendario de estilo barroco que visitan desde hace años infinidad de personas, a pie o en bicicleta.

Además de este increíble lugar, destaca especialmente la que es una de las mayores cascadas de Europa, un salto de agua que forma parte de un parque natural repleto de senderos circulares que pasan por aldeas de granito y pizarra que parecen haberse quedado ancladas al pasado.

Estamos hablando de Mondim de Basto, una villa y municipio situado al norte de Portugal que destaca por su patrimonio religioso y civil. En él destaca la capilla del Senhor, que data de finales del siglo XVI, con estructura románica y que conserva importantes frescos de época y escenas del Antiguo Testamento.

Cerca se encuentran los puentes romanos del Cabresto, de Ermelo y del Cabril, así como un conjunto de casas blasonadas, pazos y solares.

El santuario legendario de Mondim de Basto

En lo alto del Monte Farinha se alza el Santuario de Nuestra Señora de Gracia (Santuario de Nossa Senhora de Graça), desde donde se puede contemplar la bonita villa de Mondim de Basto, así como las sierras situadas al norte del Duero.

Según cuenta la leyenda, en este lugar estaba situada la ciudad de Cinínia, tierra de la tribu de los Tamecanos, que se vio obligada a abandonar su territorio tras la ocupación romana. De hecho, se asegura que el templo religioso fue levantado con las piedras de las ruinas de esa antigua ciudad.

A pesar de que la primera capilla pudo ser construida en el siglo XVI, el edificio actual data de 1775 y está construido en granito de la región, siendo el resultado de muchas transformaciones y estando formado por una nave única octogonal, una torre campanario cuadrangular y una capilla mayor y sacristía de forma rectangular.

Las vistas panorámicas que se pueden contemplar desde este lugar son espectaculares, lo que, sumado al propio atractivo del santuario, hace que visitantes y fieles lleguen a este lugar, especialmente durante el primer domingo de septiembre, cuando se celebran las festividades en honor de la patrona, acogiendo una de las procesiones más famosas de la región.

En la ladera poniente nos podemos encontrar con un camino empedrado que une tres pequeñas capillas construidas en los siglos XIX y XX y que están dedicadas a la Anunciación, la Visitación y la Natividad. Todas ellas son parte del legado de este monte que acumula infinidad de leyendas desde hace siglos.

El Monte Farinha se ha convertido, además, en todo un santuario para los ciclistas, siendo parte del recorrido habitual de la Vuelta a Portugal desde el año 1978.

Qué ver en Mondim de Basto

Más allá del impresionante santuario que corona el Monte Farinha de Mondim de Basto, podemos encontrar otros lugares de especial interés, como son las Fisgas do Ermelo, la gran joya del Parque Natural de Alvao, una enorme área montañosa protegida.

Se trata de una impresionante cascada en varios saltos que llama la atención no solo a nivel visual, sino por el estruendo que provoca y que se puede escuchar desde la distancia. La erosión del agua en las montañas crea un lugar impresionante que merece una visita.

En el propio parque de Alvão también se encuentran las bonitas cascadas de Bilho, a través de las cuales se precipitan montaña abajo el río Cabrao. Se sitúan al borde de la carretera y existen diferentes saltos de agua y pozas que se pueden disfrutar.

En el Monte Farinha también podemos encontrar el poblado celta de la Edad de Hierro del Castro de Castroeiro, un yacimiento que se encuentra constituido por una doble muralla y distintas construcciones circulares que nos invitan a retroceder en la historia.

En él se pueden encontrar distintos grabados rupestres y petroglifos en espiral, y todo ello desde un enclave desde el que se puede disfrutar de una gran panorámica del lugar.

Si nos centramos en el pueblo de Mondim de Basto, hay que hablar de su núcleo histórico, plagado de casas coloniales construidas por “brasileiros”, que es como se conoce a los vecinos que emigraron a América y trajeron de vuelta estilos arquitectónicos de Ultramar.

Una buena opción en la escapada es perderse por sus calles empedradas rodeadas de viviendas y tabernas en las que poder disfrutar de su exquisita gastronomía, en especial de la conocida carne maronesa, que es una carne de gran prestigio que proviene de una raza bovina autóctona del norte de Portugal. Destaca por su sabor intenso y textura tierna.

Uno de sus edificios más impresionantes es la Capela do Senhor, un pequeño lugar con una bonita decoración interior y en cuyo techo se encuentran diferentes pinturas, un conjunto que no deja a nadie indiferente.

Además, es recomendable visitar la Igreja Matriz, que es su iglesia parroquial principal, situada alejada de una Plaza Central en la que podemos encontrar la Cámara Municipal de Mondim. De esta manera, Mondim de Basto se convierte en un destino ideal para una escapada por tierras lusas.