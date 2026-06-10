7 motivos para viajar a la Región Europea de la Gastronomía 2026, una pequeña isla del archipiélago maltés

Gozo, la segunda isla habitada del archipiélago maltés, menos conocida y más pausada que Malta, ha sido designada Región Europea de la Gastronomía 2026, un reconocimiento que celebra la relación íntima entre territorio, tradición y sostenibilidad.

Aquí, la cocina nace del viento salino, de las terrazas agrícolas y de un mar que sigue marcando el ritmo cotidiano.

Viajar a Gozo en 2026 invita a descubrir cómo la gastronomía, la identidad y el bienestar van de la mano. Ahora más que nunca merece la pena poner rumbo a esta isla mediterránea, aquí van siete motivos, aunque se cuentan infinitos:

1. La gastronomía como una experiencia de territorio

Gozo: territorio, tradición y sostenibilidad en una misma isla.

La distinción como Región Europea de la Gastronomía responde a un modelo de desarrollo que sitúa la alimentación en el centro de la identidad cultural y el bienestar. Gozo quiere crecer sin renunciar a aquello que la hace única, su ritmo pausado, su agricultura a pequeña escala y la conexión ancestral entre tierra y mar.

La isla ha convertido la gastronomía en una herramienta para preservar el patrimonio, atraer un turismo más consciente y reforzar el consumo local.

2. El tomate cuenta una historia mediterránea

El ħobż biż-żejt, un aperitivo tradicional de tomate de Gozo.

Pocas materias primas explican tan bien un territorio como el tomate en Gozo. La isla alberga la principal planta procesadora de tomate de Malta, responsable de dos productos esenciales de la despensa local: la kunserva —una intensa pasta de tomate concentrado— y los tomates secos curados al sol.

Ambos forman parte del emblemático ħobż biż-żejt, probablemente el bocado más representativo de la cocina maltesa: pan untado con tomate, aceite, alcaparras y otros ingredientes locales que resume la esencia mediterránea en una preparación aparentemente sencilla.

Detrás de cada cucharada de kunserva hay campos cultivados bajo un clima seco, generaciones de agricultores y una cocina que ha aprendido históricamente a conservar el sabor del verano.

3. Sus vinos son un secreto bien guardado

Un viñedo en la isla de Gozo.

Gozo posee el único producto agroalimentario del archipiélago maltés con reconocimiento regional internacional, el vino DOK Gozo.

Además de por las variedades utilizadas, su singularidad reside en que todo el ciclo, desde la viña hasta la botella, debe realizarse íntegramente en la isla. Los suelos arenosos y arcillosos, la influencia marina y los microclimas crean vinos con personalidad propia.

A las variedades internacionales como Chardonnay, Merlot, Syrah o Cabernet Sauvignon se suman las autóctonas Girgentina y Ġellewża, capaces de expresar una identidad genuinamente mediterránea. Visitar bodegas y viñedos en Gozo supone descubrir un paisaje agrícola aún alejado del turismo masivo.

4. La sal sigue naciendo del sol y del mar

Las salinas de la isla de Gozo.

En la costa norte, junto a la bahía de Marsalforn, las salinas de Xwejni recuerdan que algunos oficios sobreviven gracias a la paciencia. Durante más de tres kilómetros, piscinas excavadas en roca capturan el agua marina para transformarla lentamente en sal mediante evaporación natural.

La tradición se remonta a épocas fenicias y romanas y todavía hoy son productores locales quienes mantienen vivo este conocimiento ancestral.

La sal gozitana es también un símbolo cultural, se vende directamente en las salinas, acompaña conservas, alcaparras y pescados, y forma parte de un patrimonio gastronómico que Gozo busca proteger y divulgar.

5. La miel explica el origen de Malta

La miel de las abejas autóctonas de Gozo.

La relación de Malta con la miel es tan profunda que muchos sitúan el origen etimológico del nombre del país en el término griego meli, “miel”. En Gozo, esta tradición apícola sigue viva gracias a una abeja autóctona extraordinariamente adaptada al clima insular, resistente al calor y a la escasez de agua.

La miel cambia con las estaciones y con el paisaje. Floral y cítrica en primavera, aromática de tomillo silvestre durante el verano o más intensa, con notas de algarroba, en otoño. Su presencia en la repostería local es constante, desde los qagħaq tal-għasel hasta los imqaret y el kwareżimal.

6. El sabor auténtico del paisaje agrícola

El aceite que se obtiene de los olivos centenarios de Gozo.

Olivares centenarios, higueras, arbustos de alcaparras y pequeñas explotaciones familiares sobreviven entre bancales de piedra y caminos rurales manteniendo viva una agricultura profundamente vinculada al territorio.

La despensa se nutre del aceite de oliva elaborado a partir de variedades locales únicas, al que se suman las alcaparras —conservadas en salmuera utilizando sal marina gozitana— y el higo, que hasta celebra su propio festival en Xagħra.

7. El mar sigue marcando el menú del día

Una embarcación pesquera tradicional.

El puerto de Imġarr concentra gran parte de la actividad pesquera —que se encuentra regulada bajo estrictos criterios europeos de sostenibilidad—, aunque Marsalforn y Xlendi mantienen igualmente una relación estrecha con el mar.

Todavía navegan embarcaciones tradicionales como los luzzu, kajjik o firilla, mientras especies como el atún, el pez espada o la lampuka —el apreciado mahi-mahi mediterráneo— protagonizan muchas recetas locales.

Quien viaje a esta isla maltesa quizá no regrese hablando únicamente de restaurantes, sino del sabor de un lugar que todavía entiende la comida como memoria, paisaje y comunidad.