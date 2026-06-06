En Galicia podemos encontrar infinidad de rincones que destacan por su enorme belleza natural, pero también muchos de ellos lo hacen por su legado histórico, conservando cascos antiguos, edificios y otros espacios de gran valor cultural.

Uno de ellos es un pueblo medieval declarado Conjunto Histórico-Artístico, que posee calles de piedra y que está rodeado por el cauce tranquilo de un río. Además, está protegido por murallas centenarias y se sitúa en un entorno rodeado de naturaleza y rutas fluviales.

Hablamos de Allariz, una villa medieval de Galicia situada en la provincia de Ourense, en la que residen poco más de 6.000 habitantes y que es especialmente famosa por su pulpo y su pan artesanal, aunque tiene mucho más que ofrecer.

Paser por su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, supone viajar en el tiempo, disfrutando de sus calles empedradas sobre las cuales se alzan iglesias románicas como la de Santiago o la de San Benito y construcciones monumentales como el convento de Santa Clara, donde se alberga una colección de más de 300 piezas en oro y plata.

Uno de los pueblos con más encanto

Allariz se sitúa a orillas del río Arnoia y es considerado uno de los pueblos con mayor encanto de Galicia, convirtiéndose de esta manera en una visita obligatoria para todos aquellos que quieren visitar lugares que aúnan cultura, historia y una gran belleza paisajística.

Tras ser declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1971, el casco histórico fue remodelado y rehabilitado, permitiendo que las viviendas remodeladas volviesen a ser habitadas y se potenciasen los lugares públicos y comerciales, dando vida a este pueblo perfecto para perderse por sus calles.

Qué ver y hacer en Allariz

Allariz es un municipio de la provincia de Orense, en Galicia. E.E.

Este pueblo medieval está repleto de lugares de interés, como parte de una visita a la que se le puede dar la guinda final disfrutando de una buena ración de pulpo y de su pan artesanal en sus restaurantes de comida gallega tradicional. Destacamos los principales puntos de interés.

Convento de Santa Clara

Tras aparcar en el estacionamiento situado delante del Convento de Santa Clara, se puede iniciar la visita por este pueblo. Fue fundado en el año 1268 por parte de la Reina Doña Violante, esposa del rey Alfonso X de Castilla.

Este monasterio destaca por albergar en su interior un bonito claustro y el Museo de Arte Sacro, que tiene una colección de más de un centenar de obras de temática religiosa, destacando especialmente la talla de marfil y madera de la Virgen Abridera, del siglo XIII.

Iglesia de San Benito

Continuando con los espacios religiosos, y justo al lado del convento, en el Campo da Barreira, se sitúa la Iglesia de San Benito, de estilo barroco y otro de esos edificios que se deben ver en Allariz.

Esta iglesia está dedicada a San Benito, patrón de la villa, e impresiona a simple vista por su fachada barroca con un gran campanario de tres cuerpos y una hornacina que alberga la imagen del santo.

Escultura de la Festa do Boi

Si entras en el centro histórico de este pueblo medieval por la rua Entremecercas, llegarás a una escultura que representa la popular Festa do Boi (Fiesta del Buey), que es declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

Esta fiesta se celebra con carácter anual coincidiendo con la semana del Corpus Christi, una festividad que tiene sus orígenes en el siglo XIV y que consiste en correr detrás de un buey controlado por los mozos.

Museos del juguete y de la moda

Entre los lugares de interés de Allariz se encuentra el Museo del Juguete, al que se llega subiendo por la Rua Hospital y girando a la derecha por Rua Portelo. Enfrente se sitúa el Museo de la Moda, siendo ambos los dos principales museos a visitar en este pueblo gallego.

El primero de ellos se encuentra ubicado en la planta baja del palacio de los antiguos juzgados y en su interior se pueden encontrar más de 1.500 juguetes del siglo XX, los cuales harán las delicias de los niños y también de los mayores. Se puede visitar de martes a domingo de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas, aunque en invierno solo abre los fines de semana.

El Museo de la Moda, por su parte, se encuentra ubicado en el interior de una casa señorial del siglo XIV, y en él se puede hacer un repaso al mundo de la moda y la industria textil.

Plaza Mayor

Tras pasear por las calles empedradas de este bonito pueblo medieval, en las que se pueden encontrar distintas tiendas y comercios, se llega hasta la Plaza Mayor, en el corazón del casco antiguo.

Esta plaza está presidida por la Iglesia de Santiago y la Casa do Concello (Ayuntamiento), siendo perfecta para sentarse a relajarse y tomar algo en alguna de sus terrazas. La Iglesia de Santiago, que data del siglo XII, es un gran ejemplo del románico rural gallego, conservando su estructura original de una única nave y dos portadas.

Parque Etnográfico del Río Arnoia

Si vas a visitar Allariz en un día, otro lugar que debes visitar es el Parque Etnográfico del Río Arnoia, donde nos encontramos con el Molino do Burato, el Museo del Tejido y el Museo del Cuero, mostrando así las actividades vinculadas con el río, principalmente centradas en la transformación del grano a cereal y el curtido de pieles.