Lejos de las rutas más conocidas y rodeada por algunas de las aguas más espectaculares del Atlántico, existe una isla donde la naturaleza, la historia y las leyendas conviven prácticamente intactas. Un territorio de pequeñas playas, senderos junto al mar y construcciones abandonadas que parece detenido en el tiempo.

Durante siglos fue refugio de corsarios, pescadores y navegantes. Hoy, el acceso está estrictamente limitado para proteger uno de los espacios naturales más valiosos del litoral gallego, convirtiendo cada visita en una experiencia casi exclusiva.

Se trata de la isla de Sálvora, la más desconocida de las cuatro grandes joyas que forman el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Situada frente a la entrada de la ría de Arousa, es la única isla del parque perteneciente a la provincia de A Coruña y uno de los enclaves más singulares de las Rías Baixas.

La conservación de este espacio natural es una de las grandes prioridades del parque nacional. Es por este motivo por el que únicamente se permite que un número reducido de visitantes desembarque al día. Por esta razón se puede disfrutar de un entorno mucho más tranquilo y salvaje que otros destinos gallegos más populares.

La llegada suele realizarse en barco desde diferentes puertos de las Rías Baixas, atravesando un paisaje dominado por bateas mejilloneras y amplias vistas sobre la ría de Arousa.

Una antigua aldea abandonada

Uno de los lugares más llamativos de Sálvora es su antigua aldea. Este pequeño núcleo estaba formado por varias viviendas distribuidas alrededor de una plaza central y llegó a albergar a decenas de habitantes vinculados principalmente a la pesca y a las actividades desarrolladas en la isla.

Con el paso de los años la población fue disminuyendo hasta quedar completamente abandonada en la década de 1970. Hoy sus construcciones siguen en pie como testimonio de la vida que existió en este rincón del Atlántico.

Faro de la Isla de Sálvora.

Muy cerca también se encuentra la antigua fábrica de salazón, transformada posteriormente en residencia señorial y convertida en uno de los edificios más reconocibles de la isla.

Entre las rutas más populares destaca el recorrido que conduce hasta el faro. Construido a comienzos del siglo XX para sustituir una señal marítima anterior, este edificio domina gran parte de la isla y ofrece magníficas vistas sobre el océano y las costas gallegas.

El camino permite además descubrir la vegetación característica del parque y algunos de los paisajes más abiertos de Sálvora.

Playas salvajes y naturaleza en estado puro

Aunque gran parte del perímetro de la isla está formado por zonas rocosas y acantilados, también existen pequeñas playas de arena clara y aguas transparentes.

Arenales como Area dos Bois, Os Lagos o la playa do Castelo aparecen rodeados de naturaleza prácticamente intacta, ofreciendo una imagen muy diferente a la de otros destinos costeros más concurridos.

La ausencia de urbanización y la escasa presencia humana convierten estos rincones en algunos de los más tranquilos de todo el litoral gallego.

La leyenda de la sirena de Sálvora

La isla también está rodeada de historias y tradiciones populares. La más conocida es la de Mariña, la sirena de Sálvora, protagonista de una de las leyendas más famosas de Galicia.

Según el relato, una sirena y un noble tuvieron descendencia en la isla, dando origen a una importante estirpe vinculada durante siglos a este territorio. En recuerdo de esta historia puede contemplarse una escultura dedicada a la sirena, convertida en uno de los símbolos más fotografiados del lugar.

Degustación de mejillones y vino albariño

Sálvora no cuenta con restaurantes ni comercios, por lo que los visitantes deben llevar su propia comida y bebida, además de regresar con todos sus residuos para preservar el entorno.

Sin embargo, muchas excursiones en barco incluyen durante la travesía degustaciones de mejillones al vapor acompañados de vino albariño o refrescos, una forma perfecta de completar la experiencia mientras se navega por una de las rías más bellas de Galicia.

Naturaleza salvaje, historia marinera, playas casi vírgenes y leyendas centenarias convierten a Sálvora en uno de los secretos mejor guardados de las Rías Baixas.