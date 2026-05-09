La ciudad española que te invitamos a descubrir hoy es uno de esos destinos que se disfrutan caminando y que combina esa mezcla perfecta de mar, arquitectura y gastronomía única.

Todo esto lo encontrarás en San Sebastián y junto al mar Cantábrico a través de un paseo marítimo muy especial rodeado de increíbles paisajes pero que también puede convertirse en una experiencia gastronómica inolvidable.

Un escenario en el que destaca el tramo del famoso paseo La Concha, uno de los más bonitos de Europa y el lugar perfecto para descubrir la esencia de Donostia entre playas urbanas, miradores, edificios históricos y algunos de los mejores pintxos del País Vasco.

Vista aérea de San Sebastián y el monte Igueldo.

Recorrer el paseo marítimo de San Sebastián es una de las experiencias más imprescindibles de la ciudad. Más de cuatro kilómetros junto al mar permiten descubrir algunos de sus rincones más emblemáticos mientras la bahía de La Concha acompaña prácticamente durante todo el trayecto.

La ruta puede comenzar en la playa de Zurriola, el gran punto de encuentro de surfistas y una de las zonas con más ambiente de la ciudad. Allí aparece el imponente Kursaal, el auditorio diseñado por Rafael Moneo que se ha convertido en uno de los iconos arquitectónicos de Donostia y sede habitual del Festival Internacional de Cine.

Tras cruzar el puente de la Zurriola, el recorrido lleva hasta la Alameda del Boulevard, el elegante paseo que separa la Parte Vieja del centro de la ciudad y donde siempre hay ambiente a cualquier hora del día.

A medida que se avanza, la bahía de La Concha aparece en todo su esplendor. Su famosa barandilla blanca, las farolas clásicas y la sucesión de edificios convierten este paseo en una de las imágenes más reconocibles del norte de España.

Paseo marítimo de San Sebastián y la playa de La Concha.

Aquí el mar, la arquitectura y la vida cotidiana se mezclan continuamente. Donostiarras paseando, gente tomando el sol en cualquier época del año y visitantes fotografiando cada rincón forman parte del paisaje habitual.

Desde el paseo también se obtienen algunas de las mejores vistas de la Isla de Santa Clara, situada en el centro de la bahía y convertida en uno de los símbolos de la ciudad.

Del Palacio Miramar al Peine del Viento

El recorrido continúa hasta el Palacio de Miramar, una elegante construcción levantada a finales del siglo XIX como residencia de verano de la familia real. Sus jardines ofrecen unas vistas espectaculares sobre La Concha y Ondarreta.

Muy cerca comienza la playa de Ondarreta, más tranquila y familiar, situada bajo el monte Igueldo.

Bahía de la Concha dominada por el Palacio de Miramar.

Al final del paseo aparece uno de los lugares más famosos de Euskadi: el Peine del Viento. Este conjunto escultórico de Eduardo Chillida está integrado entre las rocas y golpeado constantemente por las olas del Cantábrico.

El sonido del mar rompiendo contra las esculturas convierte este lugar en uno de los rincones más especiales de San Sebastián, especialmente al atardecer.

Las mejores vistas desde el monte Igueldo

Muy cerca del Peine del Viento se encuentra el histórico funicular de Igueldo, uno de los más antiguos de España. En apenas unos minutos asciende hasta la parte alta del monte, desde donde se obtiene probablemente la mejor panorámica de toda la ciudad.

Desde arriba, la bahía de La Concha, la isla de Santa Clara y el perfil urbano de Donostia forman una de las vistas más impresionantes del País Vasco.

La mejor ruta gastronómica

Pero hablar de San Sebastián también es hablar de gastronomía. Y pocos planes hay mejores que terminar el paseo marítimo adentrándose en la Parte Vieja para comenzar una ruta de pintxos.

Las calles 31 de Agosto, Mayor o la Plaza de la Constitución concentran algunos de los bares más famosos de la ciudad, donde los pintxos forman parte de la identidad local.

Bar típico de pinchos en San Sebastián.

Tortilla de patata, txangurro, bacalao, anchoas o txistorra son solo algunas de las especialidades más típicas. Muchos bares ofrecen además el tradicional pintxo-pote, combinando bebida y pintxo a precio cerrado.

Más que comer, aquí se trata de ir enlazando locales y disfrutar del ambiente, algo que convierte esta experiencia en uno de los grandes atractivos de Donostia.

El puerto y el alma marinera de la ciudad

Muy cerca de la Parte Vieja aparece el puerto de San Sebastián, uno de los rincones con más encanto de la ciudad.

Las antiguas casas de pescadores, las pequeñas embarcaciones y las terrazas junto al mar recuerdan constantemente la relación histórica de Donostia con el Cantábrico.

Puerto deportivo de San Sebastián al atardecer.

Es el lugar perfecto para terminar el día viendo cómo cae la tarde sobre la bahía mientras la ciudad mantiene ese equilibrio entre elegancia, tradición y vida junto al mar.

San Sebastián es uno de esos destinos que siempre dejan ganas de volver. Una ciudad cómoda de recorrer a pie, llena de rincones bonitos y donde la gastronomía forma parte del viaje desde el primer momento.