A veces una ciudad cambia completamente y deja de ser solo un lugar para convertirse en una experiencia. Y pocas ciudades consiguen hacerlo como Girona durante la celebración de Temps de Flors, uno de los festivales florales más espectaculares de Europa que dará comienzo este sábado 9 de mayo.

Durante varios días, hasta el domingo 17 de mayo, el casco antiguo de Girona se llena de montajes florales, instalaciones artísticas y espacios decorados que convierten la ciudad en un auténtico museo al aire libre. Una experiencia que mezcla arte, patrimonio e historia en uno de los entornos medievales más bonitos de Cataluña.

Lo que hoy es uno de los grandes eventos culturales de Girona comenzó de forma mucho más humilde en los años 50, cuando una pequeña exposición floral organizada en el Teatro Municipal sorprendió por la enorme acogida del público.

Vista de la Iglesia de Girona durante el temps de flors en primavera.

Con el paso del tiempo, el festival fue creciendo hasta extenderse por patios, monasterios, plazas y edificios históricos de toda la ciudad, integrándose completamente en el Barri Vell y convirtiéndose en una de las citas más importantes de la primavera en Cataluña.

Actualmente, Temps de Flors reúne a más de un centenar de espacios decorados repartidos por toda la ciudad, muchos de ellos normalmente cerrados al público durante el resto del año.

Una ciudad perfecta para recorrer a pie

Más allá del festival, Girona ya es por sí sola uno de los destinos urbanos más bonitos de España. Con más de 2.000 años de historia, la ciudad conserva uno de los cascos antiguos medievales mejor conservados del país.

La mejor forma de empezar la visita es cruzando el famoso Pont de Pedra, desde donde se obtiene unas vistas espectaculares de las coloridas casas colgando sobre el río Onyar, una de las imágenes más famosas de la ciudad.

Muy cerca aparece la Rambla de la Llibertat y el acceso al Barri Vell, un entramado de callejuelas empedradas, plazas históricas y rincones llenos de encanto que durante Temps de Flors adquieren una dimensión completamente diferente.

Temps de flors en Girona.

Uno de los lugares imprescindibles es el Call, considerado uno de los barrios judíos mejor conservados de Europa.

Sus calles estrechas, patios ocultos y escaleras de piedra crean uno de los ambientes más especiales de la ciudad, especialmente durante el festival, cuando muchas de estas zonas se llenan de instalaciones florales y montajes artísticos.

Muy cerca se encuentra también la famosa Pujada de Sant Domènec, probablemente una de las calles más fotografiadas de Girona y otro de los puntos que más se transforma durante estos días.

La catedral y los grandes escenarios florales

El corazón monumental de Girona aparece en la plaza de la Catedral de Girona, famosa por su gran escalinata barroca y por haber servido como escenario en series tan conocidas como Juego de Tronos.

Durante Temps de Flors, esta zona se convierte en uno de los espacios más impresionantes del recorrido, con decoraciones florales que cubren escaleras, patios y accesos históricos.

Muy cerca también destacan los Baños Árabes de Girona, otro de los rincones más visitados durante el festival gracias a las instalaciones que aprovechan la arquitectura románica del edificio.

Otro de los imprescindibles de Girona es su muralla medieval. La ciudad conserva uno de los conjuntos defensivos más importantes de Europa y parte del recorrido puede hacerse caminando sobre ella

Muralla medieval de Girona.

Desde aquí se obtienen vistas panorámicas del casco antiguo, de las torres históricas y de muchos de los espacios decorados durante el festival

Lo que hace especial a Temps de Flors no es solo la decoración floral, sino la manera en que transforma completamente la ciudad y obliga a recorrerla de otra forma, entrando en patios históricos, descubriendo edificios normalmente cerrados y observando rincones que pasan desapercibidos el resto del año.

Una oportunidad perfecta para visitar Girona en uno de los momentos más bonitos del año y descubrir por qué este festival se ha convertido en uno de los grandes eventos culturales y visuales de toda Europa.