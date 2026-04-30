En España podemos encontrar numerosas iglesias con un alto valor histórico que aún se conservan varios siglos después de su construcción. En este sentido, es Sevilla donde más templos cristianos podemos encontrar, alcanzando un total de 125 edificaciones católicas.

Sin embargo, más allá de la capital andaluza, en el resto del país podemos encontrar templos cristianos de gran importancia, como es el caso de la iglesia románica única de España que puedes visitar y que es considerada una de las más bonitas del territorio nacional.

Construida en el siglo XI, de estilo lombardo (considerado el primer románico) y junto a una villa amurallada, se trata de la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada de Urueña, situada en la provincia de Valladolid.

Este templo católico destaca principalmente por sus características arquitectónicas, como la superposición de las capillas absidales y los arcos ciegos. Antes de su construcción, en el lugar hubo un pequeño monasterio mozárabe llamado San Pedro de Cubillas. Sin embargo, la infanta doña Sancha fue quien decidió transformarlo a posteriori en un templo cristiano.

Una iglesia con un carácter único

La importancia de la Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada de Urueña tiene un carácter único, siendo una de las pocas construcciones conservadas íntegras del primer románico en Castilla y León.

Sorprende la presencia de este estilo arquitectónico conocido como “románico lombardo” en la zona, ya que era más utilizado en otras regiones como Cataluña y Aragón, donde era más frecuente encontrar este tipo de construcciones.

En este sentido, se cree que la existencia de este estilo en esta iglesia castellanoleonesa tiene que ver con la boda entre los descendientes del repoblador de Valladolid, el conde Pedro Ansúrez, concretamente su hija, María Pérez Ansúrez, con Armengol V, del condado de Urgel.

Este matrimonio habría provocado un intercambio de población procedente de los condados catalanes y con ello sus influencias de carácter arquitectónico. Esta iglesia fue dedicada al culto de La Anunciada a mediados del siglo XVI, según consta en una inscripción conservada en el propio templo.

En el estudio El románico en Castilla: la Iglesia de Nuestra Señora de La Anunciada, en Urueña, se asegura que, a partir del siglo XVI, se conocen con mayor detalle las modificaciones y reconstrucciones que vivió la iglesia a lo largo de su historia.

Así es la iglesia

La Ermita de la Anunciada de Urueña. E.E.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Anunciada cuenta con una planta de tres naves, una central de mayor altura y anchura, y dos laterales que están cubiertas por bóvedas de cañón y reforzadas con arcos fajones y separadas por pilares cruciformes.

Está construida en sillarejo de piedra caliza del páramo, una piedra muy porosa y de color claro que contribuye a su luminosidad. En su interior nos encontramos con un retablo del siglo XVI que representa a San Jerónimo penitente. También cuenta en el presbiterio con un retablo barroco del siglo XVII con una imagen gótica de la Virgen de la Anunciada (siglo XIII).

Qué ver en Urueña

Urueña. E.E.

Urueña es una villa medieval enclavada en Los Montes Torozos, una de las grandes zonas que conforman la provincia de Valladolid. Se ubica en un mirador natural con excepcionales vistas, siendo un lugar perfecto para una escapada y que cuenta con otros lugares de interés que complementan a la Ermita de Nuestra Señora de la Anunciada, una de sus grandes joyas.

La Muralla

La muralla, de forma oval, rodeaba en su totalidad el núcleo urbano de la villa y fue construida entre los siglos XII y XIII por orden de Doña Sancha como baluarte defensivo, dado que Urueña era un punto estratégico disputado entre los reinos de León y Castilla.

Esta muralla tiene dos puertas: la principal, que es la Puerta de Azogue, situada al noreste y flanqueada por cubos de la propia muralla; y la Puerta de la Villa, al sur. Se conserva casi el 80% de la muralla, lo que permite hacerse una idea del recinto en su época.

Torreón de Doña Urraca

El Torreón de Doña Urraca es una torre de más de 20 metros de altura que se sitúa en el punto de unión de la muralla con el castillo. Actualmente solo se conservan los muros exteriores, estando en marcha un proyecto para hacer un centro interpretativo de este lugar.

Castillo

El Castillo de Urueña fue construido en el siglo XI por orden de Fernando I el Magno. De forma rectangular, cuenta en tres de sus esquinas con cubos semicirculares, similares a los de la muralla, mientras que en la cuarta se encuentra su Torre del Homenaje, con forma cuadrada.

En este castillo vivieron personajes ilustres como María de Padilla, Beatriz de Portugal o Doña Urraca, y posteriormente fue utilizada como prisión. Frente al castillo hay una laguna que hace que el lugar sea aún más bonito.

Iglesia de Nuestra Señora del Azogue

En la visita a Urueña tampoco se puede dejar de contemplar la bonita Iglesia de Nuestra Señora del Azogue, que se construyó entre el siglo XVI y el siglo XVIII. De estilo que mezcla el gótico y el renacentista, posee una sola nave con un gran ábside poligonal. El arquitecto encargado de su diseño fue Rodrigo Gil de Hontañón.

La villa

Es muy recomendable visitar los diferentes rincones de esta villa, donde se puede encontrar lugares bonitos como la Plaza Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo, así como el Corro de San Andrés, una bonita plaza rodeada de árboles y con algún restaurante.

También se podrán visitar casonas como la de la Mayorazga, donde se encuentra el museo etnográfico Joaquín Díaz; la casa solariega de los Isla (siglo XIV) y los museos de música y del gramófono.