Las aerolíneas buscan cada vez más destinos diferentes a los que poder llevar directamente a sus clientes sin pasar por los grandes hub como pueden ser Londres, París o Madrid. Y en la última decisión de Air Canada han puesto el foco económico en uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país: las islas Canarias.

Por eso, Air Canada va a conectar por primera vez Tenerife con las ciudades canadienses de Toronto y Montreal a partir de finales de este mismo año. Con esta decisión, la aerolínea canadiense inaugura el primer vuelo directo entre las Islas Canarias y Norteamérica. Sólo Nueva York tuvo ese privilegio pero con vuelos programados al sur para el verano y sin continuidad.

Pero Tenerife y las Islas Canarias no son los únicos destinos que se verán beneficiados por la decisión de Air Canada de crecer en España.

Estas nuevas rutas forman parte de la expansión de la aerolínea que también incluye más frecuencias entre Montreal y Madrid y Barcelona durante los meses de invierno, y nuevos vuelos estivales desde Toronto y Montreal hacia Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca, el otro gran archipiélago español.

Esta decisión puede ser un impulso importante para que los turistas canadienses, uno de los perfiles con más poder adquisitivo en sus vacaciones y que buscan mucho el sol y la playa, sobre todo en invierno con destinos en el Caribe, apuesten por unas horas más de vuelo y lleguen a uno de los paraísos españoles como son las islas Canarias.

Uno de los aviones de Air Canada. E. E.

Dos frecuencias

Los vuelos a Tenerife se operarán con el moderno Airbus A321XLR, equipado con asientos completamente reclinables en clase Business y un nuevo diseño de cabina que ofrece prestaciones de avión de largo recorrido.

La ruta Tenerife–Toronto tendrá dos frecuencias semanales (lunes y viernes desde la isla), mientras que la conexión Tenerife–Montreal contará con una frecuencia semanal los domingos. Los vuelos comenzarán entre octubre y noviembre de 2026 y se extenderán hasta abril de 2027.

Además, Air Canada añadirá nuevos destinos en su red de invierno, como Roatán, Santo Domingo, Mérida y Mazatlán, con cómodas conexiones desde Canadá hacia el Caribe y México, dos de los lugares que más demandan los viajeros de su país pero una oportunidad también para los tinerfeños que abre nuevas escalas posibles.

Con este movimiento, la aerolínea canadiense refuerza su apuesta por España y tiende un nuevo puente aéreo directo entre Canarias y Norteamérica, abriendo una oportunidad histórica para el turismo de largo radio en el archipiélago.

"Seguimos reforzando la red global de Air Canada como una de las más amplias del continente americano”, ha señalado Mark Galardo, vicepresidente ejecutivo de la aerolínea. “Gracias a nuestro nuevo A321XLR, los viajeros podrán disfrutar del único servicio sin escalas que conecta Norteamérica con las Islas Canarias".

Desde el Cabildo de Tenerife, el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha subrayado que este acuerdo “supone un paso decisivo para consolidar a Tenerife como destino de referencia en el Atlántico para el mercado norteamericano”.

Una opinión compartida por la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, quien ha querido dejar claro que la llegada de Air Canada “impulsa el posicionamiento de la isla en mercados de alto valor y refuerza nuestro papel como hub global para el turismo vacacional, corporativo y cultural”.