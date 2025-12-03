Ver las auroras boreales es el sueño de cualquier viajero en algún momento de su vida. De hecho, este bellísimo fenómeno atmosférico es una de las principales atracciones para viajar a Noruega, Suecia o Islandia entre otoño y primavera.

Este año, Turismo de Noruega y Vy Tog, la compañía ferroviaria estatal, han lanzado una forma única de vivir la magia de las auroras boreales: un tren panorámico nocturno que recorre las áreas del país donde mejor se pueden apreciar estas olas de colores en el cielo para disfrutarlas tranquilamente desde tu asiento.

Se trata del Midnight Aurora Route, un transporte en el que todos los vagones cuentan con techo y paredes de cristal, lo que convierte cada sillón en una especie de butaca de planetario pero con el cielo real como pantalla y con un movimiento casi hipnótico.

El tren panorámico de Noruega para las auroras boreales. Vy

Los asientos son reclinables y la iluminación interior se reduce al mínimo para no interferir con la visión de las luces del norte, de modo que los pasajeros no necesitan salir al frío extremo del exterior para disfrutar de un espectáculo único.

Además, Midnight Aurora Route funciona como un observatorio científico móvil ya que cuenta con un sistema de datos en tiempo real sobre la actividad solar y las condiciones atmosféricas y sensores y conexión satelital que hace que los viajeros reciban todas las explicaciones sobre el fenómeno mientras lo contemplan en directo.

De esta forma, lo que sería un viaje fotogénico, de los más bonitos del mundo, se transforma igualmente en un viaje educativo y sostenible para acercar el Ártico a visitantes de todo el mundo sin perjudicar el medio.

Pero la experiencia de las auroras boreales no sólo se vive tras un cristal. El tren realiza varias paradas estratégicas para que los pasajeros puedan bajar, escuchar el crujir de la nieve y observar estos mares de colores lejos de cualquier foco artificial.​

Auroras boreales en Noruega. Joy Pan / iStock

Una de las paradas estrella es la estación de Katterat, situada a 373 metros de altitud y sin carreteras de acceso, lo que refuerza la sensación de aislamiento ártico. Allí, alrededor de una fogata y con bebidas calientes, guías especializados ofrecen las claves para fotografiar el cielo y explican cómo se forman las auroras y cuál es su viaje mágico.

De septiembre a marzo

El Midnight Aurora Route opera en plena temporada de "luces del norte", desde septiembre a marzo, coincidiendo con los meses de mayor oscuridad y mayor actividad geomagnética. El viaje parte desde la estación de Narvik y dura algo más de tres horas, con ligeras variaciones según la época del año.​

Entre octubre y mediados de diciembre, el encuentro con los viajeros se fija en torno a las 18:30, con salida a las 19:00 horas y regreso cerca de las 22:15, aprovechando el temprano anochecer. A partir del 17 de diciembre, la salida se retrasa hasta las 19:45 para terminar alrededor de las 22:50, ajustando el recorrido a la oscuridad profunda del invierno ártico.​

El espectáculo único de las auroras boreales. iStock

Lo bueno es que esta experiencia única en el mundo cuesta menos de 130 euros por persona, concretamente hay billetes desde 1.495 coronas noruegas (127 euros al cambio aproximado) que incluye el trayecto completo en tren, bebidas calientes, snacks, la visita a Katterat, acceso al museo local, asesoría fotográfica, la presencia de un guía experto y la proyección de un breve documental sobre las auroras boreales.​

Las plazas se gestionan a través de las oficinas de Turismo de Noruega, agencias especializadas y operadores locales y se recomienda comprar los billetes con antelación. Las recomendaciones para que sea un viaje único: ropa térmica en capas (para dentro del tren y para la nieve) y, sobre todo, una cámara con trípode para capturar largas exposiciones del cielo nocturno.