No es París, es Bucarest: el tesoro más ecléctico del Este para un verano diferente

Bucarest se incorpora al mapa de destinos de Iberia como una capital vibrante, con alma histórica y ritmo contemporáneo, y que este verano estará a solo unas horas de vuelo desde España, ya que la aerolínea conectará Madrid con la capital rumana con dos frecuencias semanales (miércoles y domingos) entre el 3 de junio y el 30 de septiembre. Una oportunidad perfecta para descubrir el 'pequeño París' del Este, relajarse en sus termas de vanguardia y usar la ciudad como base para explorar los Cárpatos y los castillos de Transilvania.

Si no supiéramos a qué ciudad pertenecen estas avenidas, esta arquitectura o ese aire neoclásico que emana de algunos de sus barrios, puede que inevitablemente nos ubicáramos en la capital francesa. Pero Bucarest asume con orgullo y personalidad propia esa etiqueta de 'pequeño París' que se acuñó a principios del siglo XX y que se sustenta en su catálogo de edificios de estilos Belle Époque y neoclásico, con fachadas ornamentadas, cúpulas y grandes ventanales. Pasear por avenidas como Calea Victoriei, flanqueadas por palacios, museos y edificios históricos, es una de las mejores formas de tomarle el pulso a la ciudad y entender por qué su paisaje urbano sorprende al viajero que llega por primera vez.

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Entre esos iconos destaca el Arcul de Triumf, el arco del triunfo de Bucarest, construido originalmente a finales del siglo XIX y reconstruido en piedra en 1936, inspirado directamente en su homólogo parisino. Con unos 27 metros de altura, se alza al norte de la ciudad como símbolo de la independencia de Rumanía y de su participación en la Primera Guerra Mundial, y ofrece vistas panorámicas en determinadas fechas.

Este legado se mezcla con la huella de la época comunista y con una nueva arquitectura contemporánea, creando un mosaico urbano único: en una misma calle pueden convivir una iglesia ortodoxa del siglo XVIII, un palacio de aire francés, un bloque gris de hormigón y un moderno centro comercial. Esa mezcla, lejos de restarle encanto, refuerza la personalidad de una capital que mira al futuro sin renunciar a la memoria.​

Arco del triunfo de Bucarest, inspirado en el de París. iStock

Del casco antiguo bohemio a la noche más animada

El corazón histórico de Bucarest late en torno a Lipscani, el antiguo barrio de comerciantes que hoy concentra buena parte de la vida social de la ciudad, con calles empedradas, fachadas restauradas y cafés que se llenan desde media tarde. Aquí se encuentran edificios como el Palacio CEC o el Museo Nacional de Historia, junto con bares de diseño, gastropubs y terrazas donde probar la gastronomía local y los vinos rumanos.

Cuando cae la noche, Lipscani se transforma en uno de los epicentros de la vida nocturna del Este de Europa, con locales de música en directo, clubes y coctelerías de autor que se reparten en pocos metros. Es el lugar ideal para comprobar el ritmo cosmopolita de Bucarest, ya sea con una cena tranquila en un patio interior o enlazando varios bares hasta la madrugada.​

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Termas de Bucarest: bienestar XXL

A pocos kilómetros del centro se encuentra Therme Bucuresti, el mayor complejo de bienestar de Europa, que combina spa, parque acuático y centro de wellness bajo una gran cúpula de cristal rodeada de palmeras y vegetación tropical. El agua termal se extrae de más de 3.000 metros de profundidad y se mantiene en piscinas entre 32 y 36 grados, con zonas diferenciadas para familias, áreas de toboganes y espacios solo para adultos dedicados a la relajación.

El complejo cuenta con varias áreas temáticas: Galaxy, con piscinas de olas y hasta 16 toboganes; The Palm, un auténtico jardín botánico con más de 800.000 plantas; y Elysium, centrado en el bienestar, con saunas temáticas, masajes y una piscina panorámica rica en minerales como zinc y selenio. Gracias a su temperatura constante del agua y del aire, Therme Bucarest es un plan perfecto tanto en verano como en invierno, lo que convierte la escapada con Iberia en una experiencia de relax asegurada tras una jornada de visitas.

Base para descubrir los Cárpatos y Transilvania

Más allá de la ciudad, Bucarest es una excelente base para explorar Rumanía, especialmente los Cárpatos y los legendarios castillos de Transilvania, que se encuentran a unas pocas horas por carretera o tren. Desde la capital se organizan excursiones de un día o escapadas de fin de semana a destinos como Brașov, Sinaia o Bran, donde se sitúa el castillo asociado a la leyenda de Drácula.

Castillo de Bran, asociado a la leyenda de Drácula. iStock

La región de los Cárpatos ofrece paisajes de montaña, pueblos tradicionales y fortalezas sajonas, ideales para quienes buscan combinar la visita urbana con rutas de senderismo suaves, turismo cultural o incluso deportes de invierno fuera de la temporada alta. Volar con Iberia a Bucarest permite diseñar un viaje combinando varios registros: cultura, naturaleza, historia y ocio, siempre con la comodidad de regresar cada noche a la capital si se desea.​

Nueva ruta Iberia Madrid–Bucarest: horarios y temporada

Parlamento de la ciudad. iStock

Esta nueva ruta de Iberia responde al creciente interés turístico por Rumanía y permite además enlazar cómodamente con conexiones de largo radio hacia Norteamérica y Latinoamérica a través del hub de Iberia en Madrid.

Con esta apuesta, la compañía refuerza su presencia en Europa del Este e integra Bucarest en su Plan de Vuelo 2030, que busca consolidar Madrid como gran hub de conexión entre Europa y América. Para el viajero español, es la ocasión de descubrir una capital diferente, que combina la elegancia de sus palacios, el relax de sus termas y la energía de una vida nocturna que no deja de ganar fama en el continente.