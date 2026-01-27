Empezar el año desde las alturas: dos hoteles para rozar el cielo

Descubre el placer de dominar la ciudad desde las nubes en Eurostars Torre Sevilla 5* y Eurostars Madrid Tower 5*, donde la gastronomía de altura y el bienestar se unen a vistas espectaculares.

El inicio de un nuevo año es el momento perfecto para elevar la mirada, no solo metafóricamente en nuestros propósitos, sino de forma literal buscando horizontes que nos inspiren. Dejar atrás la rutina y tomar distancia del suelo puede ser la mejor terapia para reiniciar la mente; buscar lugares donde el cielo no es el límite, sino el escenario principal. Para aquellos viajeros que desean empezar este ciclo con una sensación de libertad y majestuosidad, la arquitectura de vanguardia ofrece refugios que combinan el lujo con la inmensidad de las alturas, convirtiendo una simple estancia en una experiencia que desafía la gravedad.

Este es solo uno de los atractivos de la propuesta de Eurostars, ya que sus establecimientos Eurostars Torre Sevilla 5* y el Eurostars Madrid Tower 5* tienen esta vocación de rozar las nubes en su carta de presentación. Ambos tienen muchas cosas en común, empezando por lo obvio, la altura desde la que dominan la ciudad que se abre bajo ellos y son en si mismos iconos del skyline de estas urbes.

Ambos, además, fusionan diseño contemporáneo, espíritu cosmopolita y el homenaje a las culturas que los inspiran. Perfectos para quienes buscan una experiencia memorable, ambos se convierten en el escenario ideal para estrenar el año de la mejor manera: con una escapada rodeados de lujo y vistas espectaculares.

Exclusivo spa en el Eurostars Madrid Tower: relajarse con unas vistas incomparables.

Eurostars Torre Sevilla 5*: un mirador al espíritu andaluz

El Eurostars Torre Sevilla, ubicado en el rascacielos más alto de Andalucía, es un icono que redefine la hospitalidad en la carismática capital andaluza. Con espectaculares vistas panorámicas de Sevilla y su río Guadalquivir, este hotel que destaca por su diseño y elegancia invita a disfrutar de una estancia inolvidable.

Su restaurante El Duende, además, ofrece una propuesta gastronómica que fusiona tradición y vanguardia, y su exclusivo spa con tratamientos de bienestar, capturan la esencia de Andalucía con un estilo contemporáneo que invita a vivir una experiencia extraordinaria.

El Duende, ubicado en el Eurostars Torre Sevilla 5* ofrece una alta experiencia gastronómica.

Eurostars Madrid Tower 5*: la capital desde otra perspectiva

Ubicado en pleno corazón financiero de Madrid, el Eurostars Madrid Tower 5* es mucho más que un hotel: es una experiencia de lujo urbano que invita a vivir la ciudad desde las alturas. Situado en las plantas superiores de una de las icónicas Cuatro Torres, ofrece vistas inigualables de la capital y la sierra madrileña.

Su diseño moderno y sofisticado se fusiona con propuestas exclusivas, como el restaurante Volvoreta, donde la gastronomía se marida con panorámicas espectaculares, espacios versátiles para eventos y un spa de ensueño que redefine el bienestar con vistas de impacto.