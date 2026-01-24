Eiichiro Oda (51), creador de 'One Piece', se inspiró en este pueblo de España para un escenario clave de su serie

Eiichiro Oda, creador de 'One Piece', le echó el ojo a uno de los pueblos más bellos de la Comunidad Valenciana para crear Dressrosa, uno de los escenarios más importantes de la serie que recoge hasta el flamenco y la tauromaquia.

Cuando el guionista y dibujante publicó el capítulo 1000 del manga, compartió un especial donde explicó que España había sido una gran fuente de inspiración para conformar ciertos lugares de su ficción, fijándose en obras como la Casa Milà de Gaudí o la Serranía de Ronda para construir el hogar de Donquixote Doflamingo.

'One Piece' le echó el ojo a España

Morella, municipio al norte de la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, fue el punto de anclaje para Oda para dar forma a la isla de Dressrosa, también conocida en la serie como el País del Amor, y está rodeada de grandes peñascos con grandes campos de flores, flamenco y edificios únicos y singulares y con múltiples mesetas en su interior.

Dressrosa se inspiró muchísimo en España y su arquitectura.

No es que Oda tomara como referencia la visión general del lugar, es que se inspiró en elementos específicos para construir sus propios edificios de ficción: el Palacio de Doflamingo claramente se hizo con La Alhambra como referencia, y la Plaza de Toros de las Ventas fue la base para moldear el coliseo de Dressrosa.

Todo, cómo no, acompañado de una atmósfera que recuerda a la firma de Antoni Gaudí y su sentido innato de la geometría y el volumen, con una arquitectura que claramente hace referencia a su obra en cada una de las secuencias donde aparece esta particular isla, donde los Piratas del Sombrero de Paja se enfrentan al mencionado rey Donquixote Doflamingo.

Aunque 'One Piece' sea una serie muy extensa, que supera ya los 1100 episodios tanto en anime como en manga, siempre llevará consigo ese toque español que tanto maravilló a Oda en su momento. Lo mejor, es que es una de las islas más queridas por los seguidores de la serie gracias a su singularidad: no hay nada que se le parezca.