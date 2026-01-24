El destino elegido por Lola Índigo (33) para su gran viaje romántico: la famosa isla con paisaje volcánico

Lola Índigo ha compartido recientemente en redes sociales su gran viaje romántico con IlloJuan, el creador de contenido que actualmente mantiene una relación sentimental con la popular cantante y bailarina española.

La joven promesa de la música y su pareja escogieron uno de los destinos más solicitados para empezar el año con energía: Lanzarote, la isla más oriental de las Canarias famosa por su paisaje volcánico.

Lola Índigo y su novio viajan a Lanzarote

Pese a que los expertos de Fodor's Travel recomiendan no viajar a las Islas Canarias este 2026 por la masificación turística, sigue siendo un destino precioso y que, inevitablemente, atrae a más y más público sin parar.

IlloJuan y Lola Índigo en su gran viaje por Lanzarote.

Durante la pasada Coca-Cola Music Experience de Madrid, Lola Índigo aseguró que necesitaba un descanso para desconectar después de estar más de siete años seguidos trabajando, y ahora cumple su deseo de la mano de IlloJuan, el famoso streamer aparece una vez más en el Instagram de la cantante.

"Un tiempo para tomarme un descanso y os quiero mucho. Quería decirlo, porque lo necesito, y porque llevo siete años trabajando sin parar. Estoy agotada mentalmente", aseguraba la estrella. Durante su travesía por Lanzarote, la pareja visitó lugares tan queridos como Mácher y El Mirador del Río, además de realizar una escapada por las aguas canarias.

Lola Índigo comparte su viaje en redes sociales.

Lanzarote es una de las islas más completas de España gracias a sus campos de lava, playas de arena negra y blanca y paisajes lunares. A grandes rasgos, es uno de los destinos más peliculeros del mundo porque parece que viajes a Marte debido a su entorno volcánico.

Por ese motivo, es uno de los destinos más elegidos por los visitantes y por los propios españoles, que buscan experiencias alejadas de cualquier cosa que hayan visto antes o que se le parezca, y es que no cada día se puede estar en un entorno que te transporte a otro planeta.

A pesar de todo, Lola Índigo advirtió que tomarse un descanso y disfrutar de manera puntual no era sinónimo de abandonar su carrera, por lo que seguro que pronto la veremos en más espectáculos.

"Tomarse un descanso y descansar para cuidar tu salud mental y disfrutar de la familia no significa retirarse. Bajar el ritmo no significa abandonar", aseguraba.