Confirmado por National Geographic: España es el mejor destino para viajar en enero gracias a este bello municipio

¿Quieres hacer un viaje este mes de enero y no sabes dónde? Desde National Geographic despejan las dudas y van directos al grano: hay que visitar Laguardia, un rincón del País Vasco repleto de aroma medieval y gran cultura vinícola.

La prestigiosa entidad especializada en historia, viajes y ciencia asegura que este municipio español es el lugar idóneo para empezar a gastar días de vacaciones en 2026, destacando su encanto, su paisaje, su fabulosa gastronomía y su gran arquitectura, prácticamente intacta, con poderosas murallas, estanques y hasta "brujería".

Laguardia es la primera parada obligatoria de 2026

Fundada como defensa de Navarra, Laguardia conserva su estructura medieval, calles empedradas repletas de vida, casas señoriales y murallas con puertas históricas que susurran el pasado del lugar.

El municipio cuenta con una red subterránea de más de 230 bodegas (calados) que se usan para la vinificación y cata de vinos. Todo acompañado, por supuesto, de paisajes de viñedos que pueden convertir una cita en un viaje de ensueño.

Laguardia es uno de los destinos turísticos más destacados de España.

Pese a ser considerada el corazón de la Rioja Alavesa, con un mar de viñedos, uno de los puntos más fuertes de Laguardia es su patrimonio cultural, que alberga el Estanque Celtibérico el mayor depósito de la Edad de Hierro en Europa, y un busto del fabulista Félix María Samaniego, querido y popular escritor español.

Pero lo más importante para muchos es que Laguardia posee una diversidad gastronómica para quitarse el sombrero y capaz de llenar los estómagos hasta de los más valientes.

Por ello, tras visitar las mencionadas puertas históricas de Mercadal, Carnicerías, Páganos, San Juan y Santa Engracia, la mejor opción será deambular por las calles de este tesoro medieval para degustar un variado surtido de pinchos y vinos que pueden rematarse con platos más contundentes, como alubias, chuletones y guisos tradicionales.

Y para los más curiosos y amantes, sobre todo, del cine y entretenimiento fantástico sabed que Laguardia guarda en su haber uno de los dólmenes más grandes y mejor conservados de Álava. El lugar, bautizado como la Chabola de la Hechicera, fue descubierto en 1935 y es hogar de un monumento que nos traslada al Neolítico.