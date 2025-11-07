Algunos de los atractivos turísticos que ofrecen las ciudades y pueblos de Taiwán: Taichung, Tainan y Kaohsiung

Al este de Taipéi, casi pegado a la costa, se encuentra Jiufen, un mágico pueblecito en la ladera de una montaña, famoso por supuestamente haber inspirado a Miyazaki para crear su película "El Viaje de Chihiro". Aunque parece que lo desmintió, la realidad es que el lugar es de ensueño, aprovechando mucho el tirón de la fama.

Las casas de té también son las principales atracciones de este pueblo histórico, ofreciendo hermosas vistas de Keelung. La Casa de Té de Jiufen ha sido el amor nostálgico de muchos artistas y escritores taiwaneses de renombre.

El área también ofrece una serie de vistas impresionantes para aquellos que estén dispuestos a hacer una caminata junto al monte Jilong. El Parque Ecológico del Oro también ofrece a los turistas un tour educativo sobre la historia de la fiebre del oro del pueblo.

Taichung es una ciudad industrial en el lado oeste de Taiwán central. Es una vía de acceso para explorar el interior montañoso de la isla, que incluye áreas naturales como el lago de Sol y Luna, popular para los paseos en bote y el senderismo.

Taichung, ciudad industrial de Taiwán.

En el centro desbordante de la ciudad hay museos, templos y la adornada Estación de Taichung, hecha de ladrillo, que es un legado del período colonial japonés (1895 a 1945). Una visita al mercado Nocturno de Fengli, uno de los mercados más grandes de Taiwán.

Aquí hay una explosión de olores y productos como el tofu hasta té. Es un lugar perfecto para probar la deliciosa comida callejera taiwanesa.

Para interesados en la cultura y la historia, el Templo de Confucio de Taichung es un lugar enriquecedor. Es un espacio donde se llevan a cabo ceremonias y festivales; es un lugar que representa la mirada espiritual de la cultura taiwanesa.

El Centro de Artes de Taichung, un lugar que alberga arte contemporáneo y espectáculos. Además, el Teatro Nacional de Taichung ofrece un espectáculo que va desde la ópera hasta la moda.

Tainan es una ciudad que se encuentra al sur de Taiwán, escondiendo detrás de su tranquilidad un pasado muy importante, ya que llegó a ser capital durante más de 200 años. Y es que fue el primer punto que se habitó en la isla, guardando un pasado colonial holandés y una amplia mezcla cultural, con una gran tradición de templos.

Es una ciudad que rebosa historia, cultura y encanto. Sumergirse en la autenticidad de sus calles y descubrir templos históricos, como el Templo de Confucio y el Templo de Koxinga, que te transportarán a tiempos pasados.

Explorar el laberinto de calles estrechas y callejones llenos de tiendas tradicionales, donde se puede encontrar delicias culinarias locales y productos artesanales únicos.

El Anping Fort, un imponente fuerte que guarda historias de batallas y comercio marítimo. Admirar la majestuosidad de la arquitectura colonial en el distrito de Anping Old Street y pasear por los hermosos jardines de la antigua residencia de la familia Chihkan.

La ciudad de Jiufen.

Sumergirse en la escena cultural visitando museos y galerías de arte, y disfrutar de espectáculos de ópera taiwanesa tradicional en el famoso Teatro Chihkan Tower.

Tainan ofrece una experiencia única y auténtica que permite apreciar la rica herencia cultural y el esplendor histórico de esta ciudad cautivadora.

Recorre las antiguas calles de Tainan, disfrutando de la calle Shennong y Haian, donde se encuentran tiendas tradicionales y delicias culinarias. Sumérgete en la cultura local visitando museos y relájate en el hermoso Jardín del Salón del Cielo. En Tainan, cada rincón está lleno de historia y experiencias enriquecedoras que te transportarán a través del tiempo.

Kaohsiung, una especie de capital al sur de la isla. Una urbe relativamente moderna, que empezó a desarrollarse durante el período de ocupación japonesa a principios del siglo pasado, con una historia muy ligada al comercio marítimo gracias a su importante puerto.

El Templo de Kuanti (Guandi) en Kaohsiung, Taiwán.

Antaño conocida como Takao, esta hermosa ciudad ha pasado de ser un modesto pueblo pesquero a una próspera ciudad portuaria, desempeñando un papel fundamental en la historia marítima de Taiwán.

El puerto, corazón del desarrollo de Kaohsiung, ha sido testigo de la transformación del comercio de Taiwán, posicionando a la isla como un actor clave en el comercio marítimo internacional.

El distrito de Gushan se conoce por sus lugares emblemáticos cargados de historia. El Templo Daitien, fundado en 1949 por inmigrantes de Tainan, sirve de ancla espiritual para la comunidad porquera local, con su singular culto a los Cinco Reyes.

Pasear por la Calle Binhai 1, donde una mezcla de estilos arquitectónicos europeos, barroco y victoriano refleja las diversas influencias de los comerciantes extranjeros y los comerciantes japoneses. El Puerto de Kaohsiung, construido originalmente por los japoneses, se ha transformado en un centro cultural para adaptar y reutilizar sus estructuras históricas.

Más información en viajes.fjr@gmail.com